Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μίλαν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League και οι οπαδοί του επιφύλλαξαν ένα εντυπωσιακό κορεό.

Λίγο πριν την πρώτη σέντρα της σπουδαίας μάχης του Ολυμπιακού με τη Μίλαν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, οι οπαδοί των Πειραιωτών ετοίμασαν ένα εντυπωσιακό κορεό.

Συγκεκριμένα, με την είσοδο των δύο ομάδων, οι οργανωμένοι των «ερυθρολεύκων» σήκωσαν ένα πανό που έγραφε στη βάση του το ιταλικό «Ti ricordi di me?» που σημαίνει «με θυμάσαι;» αναφερόμενοι στο 2018 και κέρδισαν όλα τα βλέμματα με τους οπαδούς της Μίλαν να παρακολουθούν το θέαμα.