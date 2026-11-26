Οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν κατακλύσει το κέντρο της Κοπεγχάγης. Αποστολή στη Δανία Νίκος Αθανασίου.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στη Δανία από τη Νόρτζελαντ για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σ' ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ θα έχουν τη στήριξη των οπαδών τους. Στην Κοπεγχάγη βρίσκονται περίπου 2.000 φίλοι του Παναθηναϊκού. Η ΠΑΕ πήρε 1.860 εισιτήρια, τα οποία κι εξαντλήθηκαν και με συνθήματα και τραγούδια έχουν ξεσηκώσει την πρωτεύουσα της Δανίας.

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