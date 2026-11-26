Παναθηναϊκός: Καταπράσινη η Κοπεγχάγη (vid)
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στη Δανία από τη Νόρτζελαντ για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Σ' ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ θα έχουν τη στήριξη των οπαδών τους. Στην Κοπεγχάγη βρίσκονται περίπου 2.000 φίλοι του Παναθηναϊκού. Η ΠΑΕ πήρε 1.860 εισιτήρια, τα οποία κι εξαντλήθηκαν και με συνθήματα και τραγούδια έχουν ξεσηκώσει την πρωτεύουσα της Δανίας.
Δείτε το βίντεο
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
☘ «𝝥𝝦𝝖𝝨𝝞𝝢𝝞𝝨𝝚» 𝝜 𝝟𝝤𝝥𝝚𝝘𝝬𝝖𝝘𝝜❗ 🔥 Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού ζεσταίνονται πριν το παιχνίδι με την Νόρτζελαντ! https://t.co/m4hAH11oAa— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 26, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.