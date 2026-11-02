Οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη μικτή ομαδική διοργάνωση, United Cup 2027 και θα διεξαχθεί στην Αυστραλία από 1 έως 10 Ιανουαρίου.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο United Cup 2027, μικτή ομαδική διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στο Περθ και το Σίδνεϋ.

Οι Έλληνες κορυφαίοι τενίστες, επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση, στην οποία θα πάρουν μέρος μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου τένις. Το United Cup 2027 θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη διοργάνωση της νέας αγωνιστικής περιόδου του 2027, στο πρόγραμμα της οποίας πέρα από το μικτό ομαδικό, περιλαμβάνονται και αγώνες μονών ανδρών και γυναικών.

Στον συγκεκριμένο θεσμό, οι αθλητές αγωνίζονται με το εθνόσημό τους και θα λάβουν μέρος συνολικά 18 χώρες και εννέα από αυτές θα αγωνιστούν σε κάθε πόλη, με τους ημιτελικούς και τον τελικό να είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στο Σίδνεϋ. Τόσο η τελική λίστα των χωρών και των παικτών που θα τους εκπροσωπήσουν, όσο και η κλήρωση των ομάδων στη διοργάνωση, θα ανακοινωθούν στις 12 Νοεμβρίου.

Η ελληνική ομάδα να ετοιμάζεται για ακόμη μία κοινή παρουσία στο αυστραλιανό ξεκίνημα της σεζόν. Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές προέρχονται από μία χρονιά ανάκαμψης αφού ανέβηκαν πολλές θέσεις στη παγκόσμια κατάταξη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε από την 88η θέση στην 33η του εν λόγο ταμπλό, ενώ η Μαρία Σάκκαρη αναρριχήθηκε στο Νο.30 του κόσμου αφού την προηγούμενη χρονιά είχε υποχωρήσει στην 52η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Ελληνίδα κορυφαία τενίστρια, σχετικά με την προσεχή συνύπαρξη της με τον Τσιτσιπά στο United Cup, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα επιστρέψουμε στο United Cup για να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας. Είναι μια διαφορετική εμπειρία σε σχέση με τα υπόλοιπα τουρνουά και οι φίλαθλοι αγκαλιάζουν πραγματικά τη μορφή της διοργάνωσης, δημιουργώντας μια απίστευτη ατμόσφαιρα».

Αντίστοιχα, για την κοινή πορεία του με την Σάκκαρη και την παρουσία τους στο τουρνουά της Αυστραλίας, μίλησε και ο Τσιτσιπάς: «Το να βρεθούμε και οι δύο σε τελικούς την ίδια ημέρα ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για το ελληνικό τένις. Έχουμε μοιραστεί πολλές σημαντικές στιγμές όλα αυτά τα χρόνια και αυτό είναι μόνο η αρχή ενός ακόμη συναρπαστικού κεφαλαίου. Ανυπομονούμε να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί στο United Cup».