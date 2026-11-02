Η Μαρία Σάκκαρη άρχισε νικηφόρα το τελευταίο της τουρνουά για το 2026, νικώντας την 24χρονη Αμερικανίδα, Κάρολ Λι με 6-1, 6-4 κι εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον 2ο γύρο στο WTA 250 του Χονγκ Κονγκ.
Απέναντι σε μια παίκτρια που βρίσκεται στο Νο.153 της παγκόσμιας κατάταξης , η Σάκκαρη έκανε περίπατο στο 1ο σετ, σε αντίθεση με το 2ο, όπου στο κρίσιμο σημείο πέτυχε το break, παίρνοντας το προβάδισμα με 5-4 και σερβίροντας «σφράγισε» την πρόκριση στη φάση των «16».
Εκεί θα αντιμετωπίσει παίκτρια από την Αυστραλία και συγκεκριμένα τη Μάντισον Ίνγκλις ή τη Μάγια Τζόιντ, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει το πρωί της Τρίτης (3/11).
Η Σάκκαρη κατέκτησε το εναρκτήριο game, στην 4η ευκαιρία της έφθασε στο break (2-0) και διατηρώντας το σερβίς της, σε 15 λεπτά είχε αποκτήσει προβάδισμα τριών games
Η Ελληνίδα παίκτρια με winner πέτυχε το 2o break για το 4-0 και «σβήνοντας» τρία break points, ξέφυγε με 5-0. H Λι με άσο έκλεισε το 6ο game, αποφεύγοντας το bagel set (5-1) και η Σάκκαρη χωρίς προβλήματα κατέκτησε το 1ο σετ με 6-1 σε 39 λεπτά.
Η Λι δείχνοντας διαφορετική αγωνιστική εικόνα και κατακτώντας χωρίς προβλήματα τα service games, προηγήθηκε 1-0 και 2-1 στο ξεκίνημα του 2ου σετ.
Η Σάκκαρη ισοφάρισε σε 2-2, με την Αμερικανίδα να «σβήνει» δύο break points, διατηρώντας το προβάδισμα (3-2).
Η Σάκκαρη μετά την 3η ισοπαλία, έκανε το 3-3, για να ακολουθήσει το πιο ωραίο, από πλευράς ποιότητας game στο παιχνίδι, με τη Σάκκαρη να απαντά στο 40-15, αλλά τη Λι, μετά τη 2η ισοπαλία να το κατακτά για το 4-3.
Ακολούθησε νέα ισοπαλία 4-4 και το καθοριστικό 9ο game, με τη Σάκκαρη να πετυχαίνει break με love game, να προσπερνά 5-4 και σερβίροντας να κατακτά το σετ με 6-4 και την πρόκριση.
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