Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ στη SUNEL Arena και μετά το τέλος ο Χρίστο Στόιτσκοφ αγκάλιασε τον Σάσα Βεζένκοβ, ενώ αποθέωσε τον σταρ των Πειραιωτών.

Η συνάντηση των θρύλων του βουλγαρικού αθλητισμού έκλεψε την παράσταση αμέσως μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο λόγος φυσικά για τον Χρίστο Στόιτσκοφ, έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του βουλγαρικού ποδοσφαίρου (αν όχι ο καλύτερος), ο οποίος βρέθηκε στην «SUNEL Arena» και παρακολούθησε δια ζώσης την αναμέτρηση για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Η πάλαι ποτέ εμβληματική φιγούρα της «στρογγυλής θεάς» έσταξε... μέλι για τον αστέρα των «ερυθρόλευκων», Σάσα Βεζένκοβ, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον καλύτερο παίκτη της Ευρώπης.

Αναλυτικά:

«Ο Σάσα είναι ξεχωριστός παίκτης για εμένα και για τη χώρα μου. Είναι MVP. Ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Είναι φανταστικός, είναι ο καλύτερος».