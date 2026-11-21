Στόιτσκοφ: Έπλεξε το εγκώμιο του Βεζένκοβ
Η συνάντηση των θρύλων του βουλγαρικού αθλητισμού έκλεψε την παράσταση αμέσως μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο λόγος φυσικά για τον Χρίστο Στόιτσκοφ, έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του βουλγαρικού ποδοσφαίρου (αν όχι ο καλύτερος), ο οποίος βρέθηκε στην «SUNEL Arena» και παρακολούθησε δια ζώσης την αναμέτρηση για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.
Η πάλαι ποτέ εμβληματική φιγούρα της «στρογγυλής θεάς» έσταξε... μέλι για τον αστέρα των «ερυθρόλευκων», Σάσα Βεζένκοβ, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον καλύτερο παίκτη της Ευρώπης.
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Αναλυτικά:
«Ο Σάσα είναι ξεχωριστός παίκτης για εμένα και για τη χώρα μου. Είναι MVP. Ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Είναι φανταστικός, είναι ο καλύτερος».
Hey, @SashaVezenkov the 🇧🇬 legend Hristo Stoichkov has a special message for you! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight https://t.co/SvhjH7p63T— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 20, 2026
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