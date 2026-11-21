Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε ο Χάρι Κείν, όπως έκανε γνωστό η Μπάγερν Μονάχου με ανακοίνωση.

Κάθε λόγο να ανησυχούν έχουν οι άνθρωποι της Μπάγερν, καθώς η ατυχία τους χτύπησε την πόρτα. Ο σούπερ σταρ των Βαυαρών θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις μήνες, μετά τον τραυματισμό του στο ματς με την Κολωνία. Όπως έκανε γνωστό η ομάδα με ανακοίνωσή της, ο Χάρι Κέιν υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πλέον μπαίνει σε πρόγραμμα αποκατάστασης.

Θυμίζουμε πως ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας αποχώρησε στο 20ό λεπτό, έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε στον αριστερό αστράγαλο, προκαλώντας συναγερμό στους πρωταθλητές Γερμανίας. Ο Κομπανί δεν θα έχει στη διάθεσή του τον 33χρονο για τους επόμενους τρεις μήνες, καθώς έχει υποστεί ρήξη συνδέσμου.

Όπως ανακοίνωσε η Μπάγερν, ο Άγγλος στράικερ χειρουργήθηκε με επιτυχία και πλέον ξεκινά την αποκατάστασή του:«Υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά τη ρήξη συνδέσμου στον αριστερό του αστράγαλο, στον χθεσινό εντός έδρας αγώνα με την Κολωνία. Πλέον, θα ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασής του.Γρήγορη ανάρρωση, Χάρι!»