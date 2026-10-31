Τσιτσιπάς: Το δύσκολο μονοπάτι του στο ATP 100 στο Παρίσι
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε την κλήρωσή του στο τελευταίo Masters της χρονιάς στο Παρίσι, που ξεκινά τη Δευτέρα (2/11).
Ο Έλληνας τενίστας στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν από τις ΗΠΑ, με τον οποίο στη μοναδική τους συνάντηση είχε ηττηθεί φέτος στο χωμάτινο τουρνουά της Γενεύης με 7-6(4), 7-6(2).
Σε περίπτωση πρόκρισης ο Τσιτσιπάς στη φάση των «32» θα συναντήσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Γάλλο, Λούκα Βαν Άσε και τον Αργεντινό, Μαριάνο Ναβόνε, ενώ στη φάση των «16» υπάρχει διασταύρωση με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νo.1) ή έναν εκ των Λορέντζο Μουζέτι και Χούμπερτ Χούρκατζ.
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Στα προημιτελικά πιθανοί αντίπαλοι είναι οι Νόβακ Τζόκοβιτς, που ξεκινά με τον Βαλεντίν Βασερό και Άλεξ ντε Μινόρ, ενώ στο ίδιο μέρος του ταμπλό υπάρχουν οι Μπεν Σέλτον, Φράνσις Τιάφο και Αλεξάντερ Μπλοκς.
Στο κάτω μέρος του ταμπλό ο Κάρλος Αλκαράθ είναι Νο2, με τον Ισπανό να έχει μαζί του και τους Ραφαέλ Χόδαρ, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, Φλάβιο Κομπόλι, Αρτούρ Φις και Τέιλορ Φριτς.
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