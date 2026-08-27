O Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ήταν καλός με αντίπαλο τον Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς, γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ κι αποκλείστηκε από τη φάση των «16» στο 250άρι τουρνουά στο Winston-Salem.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς λίγες ημέρες πριν από το US Open προβλημάτισε με την εμφάνισή του απέναντι στον Αλεκσάνταρ Κοβάτσεβιτς, για τη φάση των «16» στο Winston-Salem Open στη Βόρεια Καρολίνα, γνωρίζοντας την ήττα με 6-3, 7-6(1).

Παρότι τελείωσε τον αγώνα με 28 winners και 16 άσους (υπέπεσε σε 25 αβίαστα λάθη), μόνο στο 2ο σετ μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι στον 27χρονο παίκτη από τις ΗΠΑ.

Όμως έχασε πρώτος τις τρεις ευκαιρίες που είχε για break, μετά έσωσε σε τέσσερις περιπτώσεις break point του αντιπάλου του, με το σετ να κρίνεται στο tie break κι εκεί τον Έλληνα παίκτη να κερδίζει μόλις ένα πόντο.

🎶 It's a party in the USA 🎶@kova_aleks takes out Tsitsipas 6-3 7-6 & books a QF spot!#WSOpen pic.twitter.com/vWJUqky3gQ August 27, 2026

Κακή αρχή και 0-1

Ο Τσιτσιπάς με love game έκανε το 1-1, όμως στο 4ο game o Κοβάτσεβιτς βρέθηκε με προβάδισμα 15-40 και στη δεύτερη ευκαιρία, έφθασε στο break για το 3-1.

To διαφαινόμενο love game από τον Κοβάσεβιτς, πήγε στο 40-30, όμως αμέσως μετά ο Αμερικανός έκλεισε το game για το 4-1.

Ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 4-2, αλλά το σενάριο δεν ήταν ίδιο, όπως στο παιχνίδι με τον Μπρούσκμπι, όταν το γύρισε σε 6-4.

Ο Κοβάτσεβιτς έκανε εύκολα τα 5-2, στο 9ο game έφθασε σε set point και με άσο το κατέκτησε με 6-3.

Χαμένο tie break κι αποκλεισμός

Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 1-0 στο 2ο σετ κι αμέσως μετά δημιούργησε διπλό break point, όμως ο Κοβάτσεβιτς με τέσσερις στη σειρά πόντους, έφθασε στο 1-1.

Ο Τσιτσιπάς με δύο διαδοχικούς άσους, έκλεισε το 3ο game για το 2-1 και στο 4ο game έφθασε σε νέα ευκαιρία για break, αλλά και πάλι ο αντίπαλός του είχε τις λύσεις (2-2).

Με love game o Έλληνας παίκτης έκανε το 3-2, με τη σειρά του βρέθηκε σε δυσχερή θέση στο 7o game, 15-40, όμως είχε σωστή αντίδραση (4-3).

Και στο 9ο game o Τσιτσιπάς χρειάστηκε να σώσει break point και με τον 14ο άσο να το κατακτήσει για το 5-4.

Με τρεις άσους ο Κοβάτσεβιτς κατέκτησε το 10ο game (5-5), ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 40-15, είχε δύο φορές το αβαντάζ, βρέθηκε αντιμέτωπος για 4η φορά με break point στο σετ, αλλά με πολλή περιπέτεια κατάφερε να κάνει το 6-5, με το σετ να πηγαίνει στο tie break (6-6).

Εκεί ο Κοβάτσεβιτς κυριάρχησε, προηγήθηκε με 4-0, 6-1 και στο πρώτο match point έκλεισε τη διαδικασία, πήρε το σετ με 7-6(1) και την πρόκριση στα προημιτελικά.



