US Open: Η Παπαμιχαήλ «λύγισε» στα tie break κι αποκλείστηκε

Δημήτρης Ντζάνης
US Open: Η Παπαμιχαήλ «λύγισε» στα tie break κι αποκλείστηκε
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Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ηττήθηκε από τη Γεωργιανή, Εκατερίνε Γκοργκότζε με 7-6(3), 7-6(2) για τον 2ο προκριματικό γύρο του US Open.

H Δέσποινα Παπαμιχαήλ δεν κατάφερε να προκριθεί στον 3ο προκριματικό γύρο του US Open, καθώς ηττήθηκε από τη Γεωργιανή, Εκατερίνε Γκοργκότζε με 7-6(3), 7-6(2), χάνοντας τη δυνατότητα να διεκδικήσει την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό.

Σε ένα παιχνίδι που είχε διάρκεια δύο ωρών και 25 λεπτών, η Παπαμιχαήλ λύγισε και στα δύο σετ στo tie break, όταν και στις δύο περιπτώσεις κυνηγούσε στο σκορ.

Στο 1ο σετ η Γκοργκότζε προηγήθηκε με 5-1, η Παπαμιχαήλ «σβήνοντας» δύο set points, ισοφάρισε σε 5-5, όμως στη συνέχεια έχασε τους 11 από τους 14 επόμενους πόντους και μαζί το σετ με 7-6(3).

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Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο 2ο σετ, με την Παπαμιχαήλ να μετατρέπει το 1-4 σε 4-4.

 

Στο 10ο game έσωσε δύο match points, για να κάνει το 5-5, όμως η Γκοργκότζε, παρά τις κράμπες που αντιμετώπισε στο τελευταίο κομμάτι του σετ, έφθασε στο 7-6(2) και στην πρόκριση.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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