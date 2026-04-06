Ιδανική πρεμιέρα έκανε η Team Hellas στο Billie Jean King Cup, το οποίο λαμβάνει χώρα στην Μπάνια Λούκα. Για την πρώτη αγωνιστική, η «γαλανόλευκη» επικράτησε με 3-0 της Κύπρου.

Στην πρώτη αναμέτρηση την Ελλάδα εκπροσώπησε η Μάρθα Ματούλα, η οποία αντιμετώπισε την Όλγα Ντανίλοβα. Η Ελληνίδα τενίστρια δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Κύπρια τενίστρια, επικρατώντας με straight sets 6-2, 6-1.

Σειρά για την ελληνική αποστολή είχε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, η οποία αναμετρήθηκε με την Ραλούκα Τζεορτζιάνα Σερμπάν. Σε αυτό το ματς, η Ελλάδα έχασε το πρώτο της σετ, μιας και η Κύπρια τενίστρια έκανε εξαιρετική αρχή και πήρε το προβάδισμα με 6-1.

Βέβαια, η συνέχεια ήταν άκρως «γαλανόλευκη». Η Ελληνίδα τενίστρια πήρε τα επόμενα δύο σετ με 6-4, 6-0 και «κλείδωσε» τη νίκη στο ζευγάρι για την Ελλάδα.

Τρίτο και τελευταίο παιχνίδι στο tie ήταν το διπλό. Οι Έλενα Κοροκοζίδη και Μάρθα Ματούλα δημιούργησαν δίδυμο απέναντι στις Νίνα Ανδρονίκου και Όλγα Ντανίλοβα.

Οι Ελληνίδες έχασαν το πρώτο σετ με 6-3, όμως η απάντησή τους στο δεύτερο ήταν ηχηρή φέρνοντας το ματς στα ίσα με 6-2. Η αναμέτρηση κρίθηκε στο super tie-break όπου οι Κοροκοζίδη και Ματούλα ήταν κυριαρχικές, κατακτώντας το με 10-2 για να πάρουν τη νίκη και να κάνουν το απόλυτο για την Τeam Hellas.