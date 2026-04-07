Η Εθνική ομάδα γυναικών στο τένις πέτυχε δεύτερη σερί στο Billie Jean King Cup, επικρατώντας με 2-1 της Βοσνίας στη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου στη διοργάνωση.

Η νίκη επί της Κύπρου στην πρεμιέρα φαίνεται πως άνοιξε την... όρεξη στην Team Hellas, η οποία επικράτησε της Βοσνίας στη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου στο Billie Jean King Cup. Με σκορ 2-1 η «γαλανόλευκη» πήρε τη νίκη και πλέον βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Με τη Μαρία Σάκκαρη να ενσωματώνεται στην αποστολή της Εθνικής στη Μπάνια Λούκα, οι πιθανότητες για νίκη απέναντι στην οικοδέσποινα του τουρνουά ήταν πολλές. Το προβάδισμα στη «γαλανόλευκη» έδωσε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ.

Η Ελληνίδα τενίστρια έπαιξε απέναντι στη Σάρα Μίκατσα και με 6-4, 1-6, 6-3 έκανε την αρχή για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Ακολούθησε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Έμα Μπούργκιτς, την οποία υπέταξε με 6-0, 6-3 για να δώσει τη νίκη στην Ελλάδα κόντρα στη Βοσνίας.

Το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι του tie ήταν το διπλό. Εκεί, οι Έλενα Κοροκοζίδη και Μάρθα Ματούλα δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη απέναντι στο δίδυμο των Έμα Μπούργκιτς και Ανίτα Βάγκνερ. Ηττήθηκαν με 4-6, 6-2, 10-12 για να διαμορφωθεί το τελικό 2-1 στο αγώνα.