Οι Σέλτικς βρίσκονται στο 2-0 στη σειρά με τους Ράπτορς και έχουν ρίξει τους πρωταθλητές στα σχοινιά. Οι Καναδοί είναι σε δύσκολη κατάσταση και πρέπει να επαναλάβουν την περσινή ανατροπή κόντρα στους Μπακς αν θέλουν να φτάσουν στους τελικούς Ανατολής.

Στο Game 2 μπορεί να ήταν πρώτος σκόρερ ο φοβερός Τζέισον Τέιτουμ, ωστόσο ο άνθρωπος που άλλαξε τις ισορροπίες και έκανε τους Κέλτες να πιστέψουν στη νίκη ήταν ο Μάρκους Σμαρτ. Ο... διαβολάκος της Βοστώνης με 5 σερί τρίποντα έκανε το 70-79, 85-85 και... διέλυσε την ψυχολογία των Ράπτορς.

Το gazzetta.gr υποκλίνεται στον άνθρωπο που πάντα θα λέει την αλήθεια στο παρκέ και κάθε ομάδα που σέβεται τον ευατό της και πάει για πρωτάθλημα πρέπει να έχει στο ρόστερ της.

Δεν έχει την ποιότητα του Τζέισον Τέιτουμ και του Κέμπα Ουόκερ. Δεν έχει τη δύναμη του Τζέιλεν Μπράουν. Όμως η ψυχή του και η ενέργεια του μπορεί να τα καλύψει όλα. Ο Μάρκους Σμαρτ είναι ο παίκτης που χρειάζεται κάθε προπονητής. Ένας γκαρντ που μπορεί να παίξει πολλούς και διαφορετικούς ρόλους στο παρκέ ανάλογα με τα θέλω του κάθε ματς.

Αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων αμυντικών στη λίγκα. Ένα σκυλί του πολέμου που δεν φοβάται να τα βάλει ακόμα και με τον πιο σκληρό αντίπαλο και πολύ ψηλότερο από αυτόν. Μπορεί να κολήσει πάνω σου σαν... βδέλλα και να σε κάνει να εκνευριστείς, μπορεί να σε σβήσει με την άμυνα του.

Επιπλέον έχει τον τρόπο να σου πάρει το επιθετικό φάουλ, αφού είναι ένας από τους πιο έξυπνους παίκτς της λίγκας σε αυτόν τον τομέα. Ρωτήστε και τον Χάρντεν που ξέρει πολύ καλύτερα τι εστί Μάρκους Σμαρτ.

Πάνω από όλα όμως πρέπει να σταθούμε την ενέργεια που βγάζει αυτός ο τύπος στο γήπεδο. Θα βουτήξει για να σώσει την κάθε μπάλα, θα τρέξει να κυνηγήσει φάσεις που οι υπόλοιποι παίκτες δεν σκέφτονται καν να ασχοληθούν. Είναι ο παίκτης που θα έβαζε το... κεφάλι του στον τροχό για να σώσει τους Σέλτικς, για να τους βγάλει από τη δύσκολη θέση.

Για να φτάσεις σε ένα πρωτάθλημα σίγουρα χρειάζεσαι τους σούπερσταρ, του ηγέτες και τους σκόρερ που θα μπορούν εύκολα να βάλουν τη μπάλα στο καλάθι. Ωστόσο σημαντικό ρόλο παίζει με ποιους επανδρώνεις αυτούς τους ηγέτες. Χρειάζεται να τοποθετήσεις δίπλα τους παίκτες πολυσύνθετους που θα μπορούν να βοηθήσουν σε πολλούς τομείς.

Έχεις την υποχρέωση να διαθέτεις... όπλα που θα σου κάνουν τη διαφορά σε τομείς που μπορούν να συνεισφέρουν ελάχιστοι. Ας πούμε στους λεγόμενους hustle points ο Μάρκους Σμαρτ παίρνει άριστα εξαιτίας της ενέργειας που αναφέραμε παραπάνω. Θα ανανεώσει επιθέσεις, θα πάρει κατοχές που έδειχναν χαμένες και το κυριότερο θα τονώσει την ψυχολογία των συμπαικτών του. Γιατί εκείνοι θα ξέρουν πως σε οποιαδήποτε στιγμή είναι έτοιμος να... θυσιαστεί για εκείνους.

Mετά το τέλος του ματς τόσο ο Τέιτουμ όσο και ο προπονητής του, Μπραντ Στίβενς τον αποθέωσαν. Ο Τζέισον ανέφερε πως «δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ με κάποιον σαν τον Σμαρτ. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κάποιον σαν τον Σμαρτ, είναι μοναδικός». Από την πλευρά του ο Στίβενς είπε: «Ο Σμαρτ είναι παίκτης-νικητής από τότε που ήρθε εδώ. Δεν είναι τυχαίο που από τότε που βρίσκεται στους Σέλτικς, η ομάδα μπαίνει playoffs».

Φυσικά ο Σμαρτ ξεχωρίζει για όλα τα παραπάνω, αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν θα βοηθήσει και στον επιθετικό τομέα. Απέναντι στους Ράπτορς πραγματοποιεί εντπωσιακές εμφανίσεις όπως θα δείτε και στο παραπάνω γράφημα του sofascore και είναι ένας από τους λόγους που η σειρά βρίσκεται στο 2-0. Στο Game 1 σταμάτησε στους 21 πόντους με 5/9 τρίποντα, 4 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Στο Game 2 είχε 19 (6/11) με 3 ριμπάουντ και 2 μπλοκ. Όμως το σημαντικότερο είναι πως πέτυχε 6 σερί τρίποντα στην 4η περίοδο με το σκορ στο 70-78, μετατρέποντας το σε 85-85. Με αυτόν τον τρόπο άναψε τη... σπίθα των Σέλτικς, οι οποίοι έδειχναν χαμένοι πριν από αυτό το ρεσιτάλ του Μάρκους.

Τους έκανε να πιστέψουν στη νίκη και παράλληλα... άγχωσε τους Ράπτορς που μέχρι εκείνη τη στιγμή έλεγχαν το ματς. Με περίσσιο θράσος σηκώθηκε 5 σερί φορές και τα έσταξε, διαλύοντας την αυτοπεποίθηση της ομάδας του Νερς, η οποία μας έχει δείξει πολλές φορές τον τελευταία χρόνο ότι έχει τον χαρακτήρα να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες. Όμως χθες δεν βρήκε τον τρόπο.

