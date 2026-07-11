Γκαρνέτ για ανταλλαγή Μπράουν: «Δεν μου άρεσε, ήθελα να αποσυρθεί ως παίκτης των Σέλτικς»
Πριν από λίγες μέρες ο Τζέιλεν Μπράουν έγινε trade από τους Σέλτικς στους Σίξερς και θα συνθέσει μια φοβερή τριάδα με Μάξεϊ και Εμπίντ στη Φιλαδέλφεια. H μετακόμιση αυτή είχε αφήσει έκπληκτο τον Αμερικανό σούπερ σταρ.
Πάντως την αντίθεση του για την ανταλλαγή αυτή εξέφρασε και ένας θρύλος των Κελτών, ο οποίος στη Βοστώνη κατέκτησε το πρωτάθλήμα του 2008. Ο λόγος για τον Κέβιν Γκαρνέτ που ανέφερε πως ο JB θα έπρεπε να αποσυρθεί ως παίκτης των Σέλτικς.
«Δεν μου άρεσε η ανταλλαγή. Ήθελα ο JB να αποσυρθεί ως παίκτης των Celtics. Δεν διαλύεις κάτι εξαιρετικό», είπε αρχικά ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία του Μπράουν με τον Τέιτουμ. «Ήταν κάτι εξαιρετικό... Ήταν ίσως το πιο δυναμικό δίδυμο».
Μάλιστα ο KG πρόσθεσε πως οι Σέλτικς θα το μετάνιωσαν οι Τίμπεργουλβς που αντάλλαξαν τον Τάουνς και τον είδαν να παίρνει τίτλο στη Νέα Υόρκη.
Kevin Garnett gives his thoughts on the Celtics trading Jaylen Brown in conference to the 76ers ☝️— KG: Certified (@kg_certified) July 9, 2026
Drop your thoughts on the blockbuster trade the world is talking about below 👇
KG breaks down the biggest offseason storylines over on our YouTube! Tap in for the full episode. pic.twitter.com/yHNCLeNveR
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