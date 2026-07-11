Γκαρνέτ για ανταλλαγή Μπράουν: «Δεν μου άρεσε, ήθελα να αποσυρθεί ως παίκτης των Σέλτικς»

Ο Κέβιν Γκαρνετ έδειξε πως διαφωνεί με την απόφαση των Σέλτικς να ανταλλάξουν τον Τζέιλεν Μπράουν.

Πριν από λίγες μέρες ο Τζέιλεν Μπράουν έγινε trade από τους Σέλτικς στους Σίξερς και θα συνθέσει μια φοβερή τριάδα με Μάξεϊ και Εμπίντ στη Φιλαδέλφεια. H μετακόμιση αυτή είχε αφήσει έκπληκτο τον Αμερικανό σούπερ σταρ.

Πάντως την αντίθεση του για την ανταλλαγή αυτή εξέφρασε και ένας θρύλος των Κελτών, ο οποίος στη Βοστώνη κατέκτησε το πρωτάθλήμα του 2008. Ο λόγος για τον Κέβιν Γκαρνέτ που ανέφερε πως ο JB θα έπρεπε να αποσυρθεί ως παίκτης των Σέλτικς.

«Δεν μου άρεσε η ανταλλαγή. Ήθελα ο JB να αποσυρθεί ως παίκτης των Celtics. Δεν διαλύεις κάτι εξαιρετικό», είπε αρχικά ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία του Μπράουν με τον Τέιτουμ. «Ήταν κάτι εξαιρετικό... Ήταν ίσως το πιο δυναμικό δίδυμο».

Μάλιστα ο KG πρόσθεσε πως οι Σέλτικς θα το μετάνιωσαν οι Τίμπεργουλβς που αντάλλαξαν τον Τάουνς και τον είδαν να παίρνει τίτλο στη Νέα Υόρκη.