Αποθέωσε Σμαρτ ο Τέιτουμ: «Δεν έχω ξαναπαίξει ποτε με τέτοιον παίκτη, είναι μοναδικός» (pic)

Ο Μάρκους Σμαρτ ήταν καθοριστικός σε ακόμα ένα ματς των Σέλτικς.

Ο κορυφαίος αμυντικός των Κελτών κατάφερε να πετύχει 5 σερί τρίποντα κόντρα στους στους Ράπτορς και να μετατρέψει το 70-78 σε 85-85.

Αυτό ήταν και το σημείο όπου η Βοστώνη έλεγξε το ματς και στη συνέχεια έκανε το 2-0 στη σειρά.

Μετά το ματς ο Τζέισον Τέιτουμ του... υποκλίθηκε, λέγοντας: «Δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ με κάποιον σαν τον Σμαρτ. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κάποιον σαν τον Σμαρτ, είναι μοναδικός».

Jayson Tatum: “I ain't never played with nobody like Smart. I ain't never met nobody like Smart. He is one of a kind.”

