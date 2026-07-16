Τέιτουμ για το trade του Μπράουν: «Είναι περίεργο...»
Ένα από τα trade που τάραξε τα... νερά του NBA, ήταν αυτό του Τζέιλεν Μπράουν από τους Σέλτικς στους Σίξερς, με τον Τζέισον Τέιτουμ να σχολιάζει την κίνηση αυτή.
Συγκεκριμένα χαρακτήρισε, «περίεργο» για εκείνον το γεγονός πως δεν θα είναι συμπαίκτες, μετά από 9 χρόνια, ενώ τόνισε πως το NBA είναι business.
Αναλυτικά όσα είπε ο Τζέισον Τέιτουμ:
«Αν είμαι ειλικρινής, είναι περίεργο. Είμαι στους Σέλτικς εδώ και 9 χρόνια και ήταν συμπαίκτης μου σε κάθε μία από αυτές τις σεζόν. Καταλαβαίνεις ότι, στη διάρκεια της καριέρας σου, το NBA είναι businessκαι ότι οι παίκτες αλλάζουν ομάδες, οι προπονητές αλλάζουν και οι διοικήσεις επίσης. Όμως αυτό δεν το κάνει πιο εύκολο. Υπάρχει πάντα η ανθρώπινη πλευρά αυτών των συναισθημάτων και η πόλη τα βιώνει μαζί μας. Από την άλλη, πρέπει να υποδεχτούμε τους νέους συμπαίκτες μας με ανοιχτές αγκάλες και να προσεγγίσουμε τη νέα σεζόν με αποφασιστικότητα. Υπάρχει μια ισορροπία που πρέπει να βρεθεί, αλλά, ναι, είναι περίεργο».
"It's weird."— ESPN (@espn) July 15, 2026
Jayson Tatum describes how it feels to see Jaylen Brown leave the Celtics. pic.twitter.com/Bv9Qbh88qW
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