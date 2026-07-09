Όπως αναφέρουν αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Τζέισον Τέιτουμ δεν είχε καμιά ενημέρωση για την ανταλλαγή του Τζέιλεν Μπράουν.

Πριν από λίγες μέρες ο Τζέιλεν Μπράουν έγινε trade από τους Σέλτικς στους Σίξερς και θα συνθέσει μια φοβερή τριάδα με Μάξεϊ και Εμπίντ στη Φιλαδέλφεια. Πάντως η μετακόμιση αυτή άφησε έκπληκτο τον Αμερικανό σούπερ σταρ.

Ο Μπράουν πραγματοποίησε ένα live στην πλατφόρμα του «Twitch», όπου μίλησε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και είπε πως δεν μπόρεσε καν να μπει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, μιας και η κάρτα εισόδου του, δεν λειτουργούσε. «Με διώξανε για τα καλά», είπε.

Σύμφωνα με το NBC Sports ο έτερος σταρ των Σέλτικς, ο Τζέισον Τέιτουμ δεν είχε πληροφορηθεί από την ομάδα για την ανταλλαγή του Μπράουν. Ο JT είπε ότι έμαθε για την ανταλλαγή του Τζέιλεν Μπράουν όπως όλοι οι άλλοι και ήταν «ανυποψίαστος» για την κίνηση, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Tim Rohan.

Mπράουν και Τέιτουμ πανηγύρισαν παρέα στη Βοστώνη το πρωτάθλημα του 2024, με τον πρώτο να παίρνει το βραβείο του MVP των τελικών.