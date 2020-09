Έχει βαλθεί να οδηγήσει τους Σέλτικς στους τελικούς Ανατολής ο Τζέισον Τέιτουμ.

Ο ηγέτης των Κελτών είχε 34 πόντους στο Game 2 και η ομάδα του έκανε το 2-0.

Με αυτό τον τρόπο πέτυχε 2 ρεκόρ. Οι 34 πόντοι ήταν η 2η κορυφαία επίδοση (μαζί με Τζέιλεν Μπράουν) από 22χρονο παίκτη της Βοστώνης στα playoffs, με τον Χέινσον να βρίσκεται στην κορυφή.

Επιπλέον έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας στα playoffs με 3 30άρες πριν τα 24α γενέθλια του.

Eπιπλέον έκανε ρεκόρ καριέρας στην postseason σε πόντους (34) σε ασίστ (6) και βολές (14).

FROM ELIAS: Jayson Tatum's 34 points tonight in a W over the Raptors is T-2nd with teammate Jaylen Brown for the most by a 22 year old in Celtics postseason history.

Tom Heinsohn in 1957 is the only 22 year old to score more points in a Celtics postseason game (37). pic.twitter.com/0c1BzrJT7u

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 2, 2020