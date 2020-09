Οι Σέλτικς βρίσκονται στο 2-0 κόντρα στους Ράπτορς και μπορεί ο Τέιτουμ να έκανε πολλά ρεκόρ και να ήταν πρώτος σκόρερ, ωστόσο τη νίκη τη χρωστάνε σε μεγάλο βαθμό και στον Μάρκους Σμαρτ.

Ο... δαιμόνιος γκαρντ των Κελτών με 5 σερί τρίποντα στην τρίτη περίοδο, μετέτρεψε το 70-79 σε 85-85 και... τσάκισε τα πόδια των Καναδών που είχαν πιστέψει πως θα ισοφαρίσουν τη σειρά.

Απολαύστε τον

5 threes in the fourth @smart_MS3 turned the game around tonight when we needed him most. pic.twitter.com/PwDpw7OxXv

— Boston Celtics (@celtics) September 2, 2020