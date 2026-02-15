Η Γιούλιμαρ Ρόχας κυριάρχησε στο πρωτάθλημα Ισπανίας, αγωνιζόμενη με την Μπαρτσελόνα σημείωσε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο στο τριπλούν με 14.95μ. κι έκλεισε θέση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Η Γιούλιμαρ Ρόχας ξεκίνησε εντυπωσιακά τη χρονιά, η 30χρονη άλτρια από τη Βενεζουέλα, αγωνιζόμενη με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα κλειστού στίβου της Ισπανία, που φιλοξενήθηκε στη Βαλένθια, πήρε τη νίκη με άλμα στα 14,95μ., βελτιώνοντας το δικό της ρεκόρ Ισπανίας των 14.79μ., που είχε από το 2017.

Παράλληλα η «βασίλισσα» του αγωνίσματος σημείωσε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο κι εξασφάλισε την παρουσία της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τορούν της Πολωνίας (20-22 Μαρτίου).

Εκεί η Ρόχας φιλοδοξεί να φθάσει στα τέσσερα χρυσά μετάλλια στα παγκόσμια πρωταθλήματα, στο τελευταίο της πριν από τέσσερα χρόνια στο Βελιγράδι είχε φθάσει στο παγκόσμιο ρεκόρ των 15.74μ.

¡NUEVO RÉCORD DEL MUNDO INDOOR Y PRIMER TRIPLETE MUNDIAL DE LA HISTORIA!



🇻🇪 🥇🥇🥇 + 🥇🥇 pic.twitter.com/cHJBQe1EOl — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) March 20, 2022

Η Ρόχας μετά το 2023 ταλαιπωρήθηκε από σοβαρά προβλήματα με τραυματισμούς, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, έχασες τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τελικά το περασμένο φθινόπωρο επέστρεψε στη δράση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.