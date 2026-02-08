«Πτήσεις» για Φουρλάνι και Σαραμπογιούκοφ στα 8.39μ. στο Μετς

Ο Ματία Φουρλάνι και ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ «προσγειώθηκαν» στα 8.39μ. στο μίτινγκ του Μετς, πετυχαίνοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026 στο μήκος.

Ένας από τους καλύτερους αγώνες των τελευταίων ετών στο μήκος ανδρών έγινε το απόγευμα της Κυριακής (8/2) στο μίτινγκ του Μετς της Γαλλίας, με πρωταγωνιστές τον Ματία Φουρλάνι και τον Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, που είχαν άλμα στα 8.39μ., πετυχαίνοντας την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι και οι δυο σημείωσαν σταθερά μακριά άλματα. Ο Φουρλάνι, μια ημέρα μετά τα 21α γενέθλιά του, με τα 8.39μ. ισοφάρισε το ατομικό του ρεκόρ από τον περσινό τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο, που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο.

Ο Φουρλάνι έχει τη 3η καλύτερη επίδοση στην Ιταλία, πίσω από το εθνικό ρεκόρ του Αντριου Χόουε με 8.47μ. από το 2007 και τα 8.43μ. του Τζοβάνι Εβαντζελίστι από το 1987.

Στον αγώνα του στο Μετς είχε ακόμα άλματα στα 8.38μ., στα 8.33μ., στα 8.28μ. και στα 8.23μ.

8.39m!!🔥

World Leaders ☑️



Mattia Furlani 🇮🇹 and Bozhidar Saraboyukov 🇧🇬 both threw down a World Lead (WL) mark of 8.39m in the men's Long Jump at the Meeting Metz!



Saraboyukov broke the Bulgarian National Record that stood since 1995.



Their series:



Furlani: X - 8.38 - 8.33 -…

Ο Σαραμπογιούκοφ «έσβησε» ρεκόρ 31 ετών

Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, στις 21 Ιανουαρίου ανέβασε το ατομικό του ρεκόρ στα 8.26μ. στο Πλόβντιβ και τώρα ο 22χρονος Βούλγαρος έκανε δικό του το εθνικό ρεκόρ, που άντεχε από τις 3 Ιουνίου 1996 και είχε σημειώσει ο Ιβάιλο Μλαντένοφ με 8.33μ στη Σεβίλλη.

Για την ακρίβεια ο Σαραμπογιούκοφ κατέρριψε δύο φορές το ρεκόρ Βουλγαρίας στο Μετς, αρχικά με 8.37μ. στην 4η προσπάθεια κι αμέσως μετά με τα 8.39μ.