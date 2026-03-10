Παναθηναϊκός: Τεττέη, Ρογκαβόπουλος και όλο το «τριφύλλι» στο πλευρό των «φίνων κοριτσιών» (vid)
Έτοιμος να γράψει ιστορία είναι ο Παναθηναϊκός με τις «πράσινες» να φιλοξενούνται την Τετάρτη από την Βαλεφόλια στον πρώτο τελικό του Challenge Cup. Τα... φίνα κορίτσια είναι κοντά στο να πάρουν το πρώτο τους Ευρωπαϊκό απέναντι σε μια δυνατή ομάδα που ωστόσο σίγουρα είναι στα μέτρα τους.
Δίπλα στις παίκτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι είναι όλος ο Παναθηναϊκός, καθώς σε ένα πολύ όμορφο βίντεο ο Ανδρέας Τεττέη, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, η Σελέν Ερντέμ, αλλά και αθλητές και αθλήτριες από όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη, εύχονται στις «πράσινες» την κατάκτηση του τροπαίου. Όλος ο Παναθηναϊκός μια γροθιά για το Ευρωπαϊκό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.