Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει την Τετάρτη την προσπάθειά του να κατακτήσει το Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών και οι Τεττέη, Ρογκαβόπουλος, Ερντέμ και αθλητές όλων των τμημάτων είναι δίπλα στα... φίνα κορίτσια.

Έτοιμος να γράψει ιστορία είναι ο Παναθηναϊκός με τις «πράσινες» να φιλοξενούνται την Τετάρτη από την Βαλεφόλια στον πρώτο τελικό του Challenge Cup. Τα... φίνα κορίτσια είναι κοντά στο να πάρουν το πρώτο τους Ευρωπαϊκό απέναντι σε μια δυνατή ομάδα που ωστόσο σίγουρα είναι στα μέτρα τους.

Δίπλα στις παίκτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι είναι όλος ο Παναθηναϊκός, καθώς σε ένα πολύ όμορφο βίντεο ο Ανδρέας Τεττέη, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, η Σελέν Ερντέμ, αλλά και αθλητές και αθλήτριες από όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη, εύχονται στις «πράσινες» την κατάκτηση του τροπαίου. Όλος ο Παναθηναϊκός μια γροθιά για το Ευρωπαϊκό.