Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά μαζί με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, τον Δήμο και την Αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου οργανώνουν την Πανελλήνια Διημερίδα αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Πρόκειται για την 8η σχετική Ημερίδα. Θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου και την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 για μαθητές και μαθήτριες των Δ΄- Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού, όλων των τάξεων Γυμνασίου και Γ.Ε.Λ. της χώρας. Η Διημερίδα πραγματοποιείται ως εκπαιδευτικό αθλητικό πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2025-2026.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, εκτός από όλες τις βαθμίδες των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, πρόκειται να συμμετέχουν συνολικά 42 σχολικές μονάδες από όλη την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών αναμένονται στον αρχαιολογικό χώρο περισσότεροι/ες από 3000 μαθητές / τριες. Η 8η Πανελλήνια Διημερίδα AθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ – Κλασικού Αθλητισμού στην Αρχαία Μεσσήνη είναι μια διοργάνωση παιδαγωγικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μέσω αυτής το αρχαίο στάδιο ξαναζωντανεύει, εμπνέει και διαπαιδαγωγεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. «Ευανάγνωστη και παιδευτική», η Αρχαία Μεσσήνη είναι για τους επισκέπτες μια πραγματική αποκάλυψη. Μια αρχαία πόλη που ζει μια δεύτερη ζωή στο παρόν.

Οι έννοιες «αθλητισμός», «εκπαίδευση» και «πολιτισμός» συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν διαρκώς στο πέρασμα του χρόνου. Στόχος των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά είναι να μεταδώσουν μέσα από ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ένα πυρήνα αξιών που χαρακτηρίζουν τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Να αναδείξουν το πνεύμα της φιλοξενίας και της ευγενούς άμιλλας, όπως αυτό αναδείχθηκε στην Αρχαία Ελλάδα, και μάλιστα στον φυσικό του χώρο. Το πρόγραμμα των αγώνων ξεκινάει στις 10.00π.μ. με την τελετή έναρξης και ολοκληρώνεται στις 1.30μ.μ. και τις δύο ημέρες (Πέμπτη 23 Απριλίου – Γυμνάσια/Λύκεια ) και Παρασκευή 24 Απριλίου- Δημοτικά Σχολεία).

Στους αγώνες περιλαμβάνονται τα εξής αγωνίσματα:

Αγώνες Δρόμου

Ρίψη λίθου

Μήκος άνευ φοράς

Ακόντιο

Η 7η Πανελλήνια Διημερίδα 2024-2025 σε αριθμούς:

50 σχολικές μονάδες από όλη την Ελλάδα

80 μαθητές εθελοντές

40 εκπαιδευτικοί εθελοντές

1400 αθλητές

Η διεξαγωγή των αγωνισμάτων θα έχει αρκετές αναφορές στην αρχαιότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ύσπληγα: τoν μηχανισμό που χρησιμοποιούνταν στην Αρχαία Ελλάδα κατά τους Ολυμπιακούς και άλλους αθλητικούς αγώνες, για να αποφεύγεται η πρόωρη εκκίνηση των αθλητών. Παράλληλα, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να παίξουν επιτραπέζια παιχνίδια της αρχαιότητας, μέσα από μια ειδικά σχεδιασμένη παρουσίαση. Ο στόχος είναι η 8η Πανελλήνια Διημερίδα AθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ – Κλασικού Αθλητισμού στην Αρχαία Μεσσήνη να αποτελέσει μια αξέχαστη εμπειρία βιωματικής εκπαίδευσης για όλους.