Ταρνατόρος: «Χορηγία σταθμός για την Volley League αυτή της Novibet», τι είπε για 12 ομάδες και ξένους

Ο πρόεδρος της Voll;ey League, Παντελής Ταρνατόρος μετά την επανεκλογή του αναφέρθηκε στην χορηγία σταθμός της Novibet, στην αύξηση των ομάδων, αλλά και στον αριθμό των ξένων.

Με την ευκαιρία της ανανέωσης της θητείας του ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ Παντελής Ταρνατόρος μίλησε για το μέλλον του επαγγελματικού βόλεϊ. Ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των σωματείων που τον εμπιστεύτηκαν για ένατη θητεία και αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του επαγγελματικού βόλεϊ και πιο συγκεκριμένα στο ενδεχόμενο της αύξησης των ομάδων στη Volley League από 10 σε 12 σε συνδυασμό με την αύξηση των ξένων από 4 σε 5. Μίλησε για τη συνεργασία της ΕΣΑΠ με την ΕΟΠΕ και τον ΠΑΣΑΠ, τις πρωτοβουλίες που θα παρθούν για ενίσχυση των Ελλήνων βολεϊμπολιστών και αποκάλυψε περιχαρής τη συμφωνία με τη Novibet για ονοματοδοσία του πρωταθλήματος με χρονική διάρκεια 2,5 ετών και προσκάλεσε τους εκπροσώπους του Τύπου στην επίσημη παρουσίαση που θα γίνει την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 στις 12:30 στο ξενοδοχείο Grand Ηyatt: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή που για άλλη μια φορά τα σωματεία έδειξαν την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου. Είμαι αρκετά χρόνια πρόεδρος αλλά δε με ενδιαφέρει τόσο πολύ το θέμα του προεδρικού θώκου, όσο με ενδιαφέρει η ΕΣΑΠ, την οποία πλέον τη θεωρώ ένα από τα σπίτια μου. Είμαι ένας εργάτης του ελληνικού βόλεϊ και προσπαθώ μέσω της ΕΣΑΠ να βοηθήσω κι εγώ, όπως και τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το ελληνικό βόλεϊ και ειδικά το ανδρικό βόλεϊ.

Για μας ήταν ένα συμβούλιο σήμερα πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σοβαρό, διότι συζητήσαμε θέματα για το μέλλον του ελληνικού ανδρικού βόλεϊ. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο, έχουμε πολλά σημεία που πρέπει να βελτιώσουμε και το βασικότερο από όλα είναι ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό και από την επόμενη χρονιά θα δείτε πράγματα τα οποία δεν τα έχετε ξαναδεί.

Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα της οργάνωσης. Μας ενδιαφέρει η οργάνωση όχι μόνο της αγωνιστικής λειτουργίας, αλλά και της διοικητικής οργάνωσης. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η εικόνα του πρωταθλήματός μας εντός και εκτός των γηπέδων και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να αναδείξουμε το προϊόν ενός επαγγελματικού αθλήματος, το οποίο για τους Έλληνες φιλάθλους έχει μόνο θετικά πράγματα να βγάλει, και μέσω της τηλεόρασης και εκτός της τηλεόρασης.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την τιμή την οποία μου έκαναν. Η φετινή χρονιά είναι και μια ιδιαίτερη χρονιά για όλους. Το 2026 η ΕΣΑΠ συμπληρώνει 20 χρόνια λειτουργίας ως αυτόνομος φορέας. Πιστεύω ότι είναι ένα σημαδιακό έτος και είμαι βέβαιος ότι θα καθίσουμε με το διοικητικό συμβούλιο και με τις διοικητικές υπηρεσίες και θα οργανώσουμε κάποιες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, αναδεικνύοντας και το έργο της ΕΣΑΠ αλλά και γενικότερα το έργο του ανδρικού βόλεϊ.

Είμαι πολύ αισιόδοξος. Άλλωστε έχω πέσει μέσα στις προβλέψεις μου για το αγωνιστικό σκέλος, διότι το πρωτάθλημα 2025-26 αναγνωρίζεται ως το καλύτερο, όχι μόνο των τελευταίων ετών, αλλά των τελευταίων δεκαετιών. Την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου όλοι παίζαμε με ισχυρό κίνητρο και τώρα βρισκόμαστε στην τελική φάση, στην κορύφωση του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους και καλώ όλον τον κόσμο που αγαπάει το βόλεϊ να γεμίσει τα γήπεδα, διότι πραγματικά θα δει πάρα πολύ ωραίο θέαμα.

Εύχομαι να έχουμε υγεία πάντα, εύχομαι στο διοικητικό συμβούλιο να είμαστε δημιουργικοί, όπως πάντα, και εύχομαι για το ελληνικό ανδρικό βόλεϊ και γενικά για την Volley League να προοδεύσει όσο το δυνατόν περισσότερο».

Σχετικά με την αύξηση των ομάδων από 10 σε 12 και την αύξηση του αριθμού των ξένων ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ είπε: «Βρισκόμαστε εν μέσω μιας περιόδου που γίνεται πολύ κουβέντα για την αναδιάρθρωση των κατηγοριών και συγκεκριμένα για τον αριθμό των ομάδων, για την αύξηση δηλαδή από 10 σε 12, σε συνάρτηση βέβαια – όπως έχει αποφασίσει η ΕΣΑΠ – με την αύξηση και των ξένων από 4 σε 5. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι συζητήσεις. Έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις και με την ΕΟΠΕ και με τον ΠΑΣΑΠ. Περιμένουμε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΟΠΕ για να προχωρήσουμε πλέον στον σχεδιασμό για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Τα επιχειρήματά μας τα έχουμε πει, αντίστοιχα και οι αθλητές λένε τα επιχειρήματά τους. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά σημεία κοινά με τους αθλητές. Έχω πει επανειλημμένως ότι κανένας δεν είναι εναντίον του Έλληνα αθλητή. Αυτό όμως το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι ότι πρέπει το πρωτάθλημά μας να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικό.

Υπάρχουν κάποια αντικειμενικά δεδομένα που τα παραδέχονται όλοι για το ελληνικό ανδρικό βόλεϊ. Χρειαζόμαστε μια μεταβατική περίοδο για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το προϊόν μας σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και η μεγάλη μας ελπίδα είναι να καθίσουμε μαζί με την ΕΟΠΕ και με τον ΠΑΣΑΠ, να βρούμε τους τρόπους ανάπτυξης των υποδομών των σωματείων τα οποία ασχολούνται με το ανδρικό βόλεϊ. Θέλουμε όλοι να πολλαπλασιάσουμε τα παιδιά τα οποία ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με το ανδρικό βόλεϊ, αλλά γενικότερα να ετοιμάσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο και μια δομή ώστε να βγάλουμε μεγάλους αθλητές που θα ενισχύσουν τις ομάδες.

Έχω πει επανειλημμένως – και αυτό το αποδεικνύουν και πάρα πολλές ομάδες – ότι η εμπιστοσύνη μας είναι 100% στους Έλληνες αθλητές για πολλούς λόγους. Άρα δεν μας έχει πιάσει καμία ξενομανία, πιστέψτε με. Δεν είναι αυτοσκοπός μας να είναι οι ξένοι αθλητές 4, 5 ή 6. Το βασικότερο από όλα είναι οι επενδυτές των ομάδων να έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν και να μην τους τρομάζουν οι όροι και οι κανόνες μιας υπερβολικά ελεγχόμενης αγοράς. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια ελεύθερη αγορά. Στην ελεύθερη αγορά ο καλύτερος αθλητής ή ο καλύτερος επαγγελματίας θα πάρει τα χρήματα που δικαιούται και οι ομάδες, οι πρόεδροι, θα μπορούν να δημιουργούν τις καλύτερες δυνατές ομάδες. Έτσι θα έχουμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα και θα μπορούμε να προκρινόμαστε στα ευρωπαϊκά κύπελλα και γιατί όχι, κάποια στιγμή μια ελληνική ομάδα να κατακτήσει και ένα ευρωπαϊκό κύπελλο. Κάτι τέτοιο δεν θα είναι μόνο επιτυχία για τις ομάδες, αλλά συνολικά για το ελληνικό ανδρικό βόλεϊ».

Ο Παντελής Ταρνατόρος αναφέρθηκε όχι μόνο στην αναβαθμισμένη συνεργασία με την ΕΡΤ Α.Ε. και τις πολλές μεταδόσεις αλλά αποκάλυψε και συμφωνία σταθμό για μεγάλη χροηγία στο επαγγελματικό πρωτάθλημα που αποτελούσε διακαή στόχο πολλών ετών: «Η συνεργασία μας με την ΕΡΤ ΑΕ μας έχει απογειώσει αλλά είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει πως έχουμε υπογράψει με νέο χορηγό. Για τα επόμενα 2,5 χρόνια μας κάνει την τιμή να συνεργαστούμε με την εταιρεία Novibet, η οποία θα πάρει την ονοματοδοσία του πρωταθλήματός μας. Για εμάς είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, διότι στα τόσα χρόνια προσπάθειας που κάνουμε, το μοναδικό πράγμα το οποίο δεν είχαμε κατορθώσει να φέρουμε εις πέρας ήταν μια συμφωνία με τα οικονομικά δεδομένα αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θέλαμε. Υπήρχαν προσφορές και στο παρελθόν, αλλά δεν υπήρχαν οι προδιαγραφές που επιθυμούσαμε για να προχωρήσουμε σε μια τέτοιου είδους συνεργασία.

Μας πλησίασαν οι άνθρωποι της συγκεκριμένης εταιρείας, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή είδαμε ότι είναι πολύ επαγγελματίες και γνωρίζουν το αντικείμενο πάρα πολύ καλά. Μας έπεισαν και τους πείσαμε ότι το προϊόν μας είναι ένα προϊόν το οποίο αξίζει τον κόπο να επενδύσουν. Τα βρήκαμε, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι και το βασικότερο από όλα – αυτό που είπαμε όλοι μαζί και το επιβεβαιώσαμε στη σημερινή Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο – είναι ότι πέρα από το οικονομικό κομμάτι, θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία θα μας ανεβάσει επίπεδο. Θα συμβάλει στη γενικότερη βελτίωση της εικόνας που θέλουμε να έχουμε μέσα στα γήπεδα, δημιουργώντας παράλληλες εκδηλώσεις πριν ή μετά τους αγώνες και γενικότερα διαμορφώνοντας ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον, ώστε ο κόσμος να έρχεται στα γήπεδα και να χαίρεται τις ομάδες του. Περισσότερα θα πούμε στην πανηγυρική εκδήλωση παρουσίασης του νέου χορηγού την προσεχή Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 12:30 στο ξενοδοχείο Grand Ηyatt όπου απευθύνω ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους εκπροσώπους των ΜΜΕ».

Ο Παντελής Ταρνατόρος με ψήφους 9 υπέρ και 1 λευκό επανεκλέχθηκε. Ακολούθησε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου όπου έγινε η συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. το οποίο συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Παντελής Ταρνατόρος

Α αντιπρόεδρος: Δώρα Καρτάνου

Β αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος

Γενικός Γραμματέας: Κώστας Παπασταθόπουλος

Ταμίας: Γιάννης Δανδάλης