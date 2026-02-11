Ο Μίλτος Τεντόγλου με 8.27μ. πέτυχε ρεκόρ περιόδου στο μίτινγκ του Βελιγραδίου, παίρνοντας τη 2η θέση στο μήκος, στα 8.45μ. ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε τον καλύτερο αγώνα του σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, στο μίτινγκ κλειστού στίβου του Βελιγραδίου, όπου πέτυχε ρεκόρ περιόδου με 8.27μ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πήρε τη 2η θέση στο μήκος, πίσω από τον 22χρονο Βούλγαρο, Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, που είχε άλμα στα 8.45μ., που ισοδυναμεί με την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.

Ο Τεντόγλου άρχισε τον αγώνα του με άλμα στα 8.18μ., για να συνεχίσει με επίδοση στα 8.27μ., βελτιώνοντας κατά δύο εκατοστά τόσο τη φετινή του επίδοση, όσο και το ρεκόρ μίτινγκ, που κατείχε ο ίδιος από το 2022.

Όμως δεν το κράτησε παρά για λίγα λεπτά. Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ συνέχισε και στη σερβική πρωτεύουσα τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του μέσα στο 2026. Στο 4ο άλμα με 8.29μ., έκανε δικό του το ρεκόρ μίτινγκ και στην 5η προσπάθεια «έγραψε» επίδοση στα 8.45μ. για την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, αλλά και για νέο ρεκόρ Βουλγαρίας, καταρρίπτοντας τα 8.39μ. που σημείωσε ο ίδιος πριν από τρεις ημέρες στο Μετς της Γαλλίας.

8.45m!!!🤯🔥

National Record ☑️

World Lead ☑️



Bozhidar Saraboyukov 🇧🇬 takes it all in the men's Long Jump at the Belgrade Indoor Meeting, sweeping to a new Bulgarian Record of 8.45m!



He beat Miltiadis Tentoglou 🇬🇷 who was 2nd with a Season's Best (SB) of 8.27m and Carey… pic.twitter.com/5ViYpgKzBW February 11, 2026

Ο Τεντόγλου συνέχισε τα σταθερά άλματα, με 8.21μ. στο 3ο και στο 5ο, ενώ ολοκλήρωσε τις προσπάθειές του με 8.26μ. Στην 3η θέση, με ρεκόρ περιόδιου, ήταν ο Τζαμαϊκανός, Κάρεϊ ΜακΛέοντ (8.22μ), ενώ ακολούθησαν ο Φινλανδός, Κρίστιαν Πούλι με 8.08μ. και ο Τομπίας Μόντλερ με 7.93μ.

Στο μίτινγκ πήρε μέρος και η Ραφαέλα Σπανουδάκη, αγωνιζόμενη στα 60μ. Στον προκριματικό σημείωσε 7.28 και στον τελικό με 7.29 πήρε την 7η θέση. Νικήτρια αναδείχθηκε η Ιταλίδα, Ζαϊνάμπ Ντόσο με 7.02.

Την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο σημείωσε ο Αμερικανός, Ρότζερ Στιν στη σφαιροβολία με 22.07μ., ενώ στο ύψος γυναικών η Αντζελίνα Τόπιτς επικράτησε με 1.96μ. και η Μαρίγια Βούκοβιτς ακολούθησε με 1.94μ.

