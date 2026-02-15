Ο Κόρμπελ Τιντς παγκόσμιος πρωταθλητής στα 110μ. εμπ. πέρυσι στο Τόκιο, δοκίμασε ξανά στο αγαπημένο του μήκος, σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ στα 8.29μ.

Το μήκος ανδρών στο ξεκίνημα της χρονιάς έχει δύο-κυρίως-πρωταγωνιστές, τον 22χρονο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ που έχει ήδη ανεβάσει το ρεκόρ Βουλγαρίας σε δύο αγώνες, με τελευταίο τα 8.45μ. στο μίτινγκ του Βελιγραδίου και τον παγκόσμιο πρωταθλητή Ματία Φουρλάνι, που έχει ισοφαρίσει το ρεκόρ καριέρας με τα 8.39μ. στο Μετς.

Από πίσω έρχεται ο Μίλτος Τεντόγλου με τα 8.27μ. απ το μίτινγκ του Βελιγραδίου, ενώ στα 8.29μ. βρίσκεται ο Αμερικανός, Κένεντι Στρινγκφελόου, αλλά και ο Τζαμαϊκανός, Κάρεϊ ΜακΛέοντ με τα 8.22μ., επίσης στο Βελιγράδι.

Αυτή είναι μια πεντάδα που αναμένεται να έχει και τον πρώτο λόγο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας (20-22 Μαρτίου).

Στους παραπάνω αθλητές έρχεται να προστεθεί και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στα 110μ. εμπ., ο Κόρμπελ Τιντς. Ο 26χρονος Αμερικανός πέρυσι στο Τόκιο έφθασε στη σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 110μ. εμπ. με 12.99.

Τώρα ο Τιντς μπαίνει με διάθεση και στο μήκος, καθώς την Παρασκευή (13/2) πήρε την 1η θέση στο αγώνισμα με άλμα στα 8.29μ. σε μίτινγκ στο Φάγιετβιλ των ΗΠΑ. Μερικές ημέρες πριν ο Τιντς μετά τη νίκη του στα 60μ. εμπ. με 7.52 στους Milrose Gαmes στη Νέα Υόρκη, έδειξε τα σχέδιά του λέγοντας: «Πρώτα από όλα είμαι άλτης, απλώς τυχαίνει να είμαι πραγματικά καλός στα εμπόδια, θέλω να γίνω ο καλύτερος Αμερικανός στο μήκος».

Τα 8.29μ. που σημείωσε στο Φάγιετβιλ είναι το ατομικό του ρεκόρ, η προηγούμενη καλύτερη επίδοσή του ήταν στα 8.16μ. από τον Μάιο του 2023.

Tο 2024 είχε πάρει μέρος και στα trials των ΗΠΑ στο αγώνισμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, μένοντας στα 7.73μ., ενώ στα 110μ. εμπ. τερματίζοντας στην 4η θέση με 13.03 είχε χάσει το εισιτήριο πρόκρισης.

