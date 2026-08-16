Το άλμα από τον Άντι Ντίαζ Χερνάντεζ στα 18,15μ. στον τελικό του τριπλούν σημάδεψε την 5η ημέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ο Άντι Ντίαζ Χερνάντεζ ήταν το πρόσωπο που ξεχώρισε το Σάββατο (15/8) στην 5η και προτελευταία ημέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ.

Ο 30χρονος Κουβανός, που από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, αγωνίζεται για την Ιταλία, συνδύασε το χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν με το 4ο καλύτερο άλμα όλων των εποχών στα 18,15μ. (+1.7 μ/δ.)

Ο Χερνάντεζ πήγε στο Μπέρμιγχαμ με τα 17,87μ. που είχε σημειώσει στις 25 Ιουλίου στο πρωτάθλημα Ιταλίας στη Φλωρεντία και στην πόλη της Αγγλίας έγινε ο 9ος αθλητής στην ιστορία που ξεπερνά τα 18 μέτρα κι ανέβηκε στο Νο.4 όλων των εποχών.

Βρέθηκε πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ του Βρετανού, Τζόναθαν Έντουαρτς τα 18.29μ. από τις 7/8/1995 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Γκέτεμποργκ, τα 18,21μ. του Αμερικανού Κρίστιαν Τέιλορ από το 2015 και τα 18,18μ. του επίσης Κουβανού, Τζόρνταν Ντίαζ, που στην πρώτη του συμμετοχή με την Ισπανία με αυτή την επίδοση είχε γίνει πρωταθλητής Ευρώπης στη Ρώμη το 2024.

Αν μάλιστα είχε καλύτερο πάτημα στο άλμα των 18,15μ. τότε θα μπορούσε να απειλήσει το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο Πέδρο Πιτσάρδο, επίσης Κουβανός, που αγωνίζεται με την Πορτογαλία πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 17,76μ. και ο Ιταλός, Αντρέα Ντελαβάλε το χάλκινο με 17.37μ.

Ο Βέμπερ στην 6η βολή τρίτο χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό

Ο Γιούλιαν Βέμπερ στην τελευταία του προσπάθεια έβγαλε τη «χρυσή» βολή στον ακοντισμό, ο Γερμανός, με 90,40μ. σημείωσε ρεκόρ αγώνων, την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, παίρνοντας την μπουκιά από το στόμα του συμπατριώτη του Νικ Τουμ, που με ατομικό ρεκόρ στα 83,76μ. κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Ο Λετονός, Πάτρικς Γκάιλμους ήταν 3ος με 82.97μ.

Ο Βέμπερ μετά το Μόναχο το 2022 και τη Ρώμη το 2024, έγινε πρωταθλητής Ευρώπης και στο Μπέρμιγχαμ.

Τα πάνω-κάτω στα 1.500μ. ανδρών

Οι Βρετανοί είχαν τρεις αθλητές στον τελικό στα 1.500μ., οι Τζέικ Γουάιτμαν και Τζέικ Χέιγουαρν ήταν στην κορυφή μέχρι τα 1.460μ. περίπου, όμως στο τέλος όλα ήρθαν τούμπα.

Ο Ολλανδός, Στέφαν Νίλεσεν έγινε πρωταθλητής Ευρώπης με 3:35.70, ο Σουηδός, Σάμουελ Φίλστρομ πήρε το ασημένιο σε 3:36.16 και ο Ιρλανδός, Αντριου Κόσκοραν το χάλκινο με 3:36.24.

Η Γιαροσλάβα Μάχουτσικ με άλμα στο 1.97μ. κατέκτησε τον 3ο διαδοχικό της τίτλο στο ύψος. Η Πολωνέζα, Μαρία Ζόντζικ με 1,95μ πήρε το ασημένιο και η Μαρίγια Βούγιοβιτς με το ίδιο ύψος, αλλά χειρότερες προσπάθειες, το χάλκινο.

Τέλος, η Σουηδία πανηγύρισε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο, με τον Αντρέας Αλμγκρεν να θριαμβεύει στα 10.000μ. με ρεκόρ αγώνων στα 27:23.44 και η Νορβηγία το 4ο, με τη Χάριετ Γιέγκερ να πετυχαίνει εθνικό ρεκόρ στα 400μ. με 49.04.