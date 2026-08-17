Το απόγευμα της Δευτέρας η Μαρία Σάκκαρη θα δώσει έναν δύσκολο αγώνα απέναντι στη Σβιόντεκ, στον ματς που θα ανοίξει το πρόγραμμα του κεντρικού γηπέδου στο Σινσινάτι.

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη φορμαρισμένη και πολύ δυνατή Ίγκα Σβιόντεκ για τον 3ο γύρο του Cincinnati Open, στον αγώνα που θα ανοίξει το πρόγραμμα της Δευτέρας (17 / 08) στο P&G Stadium Court (το κεντρικό γήπεδο της διοργάνωσης), στις 18:00 ώρα Ελλάδας. Θα είναι η 10η φορά που θα τεθεί αντίπαλός της με τη Σβιόντεκ να έχει 5 νίκες και τη Σάκκαρη 4 στο σύνολο στα προηγούμενα 9 ματς. Το παιχνίδι αυτό θα το δείξει το κανάλι του Novasports6HD.



