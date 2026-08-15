Μίλτος Τεντόγλου: Η άφιξη του Πρωταθλητή Ευρώπης στην Ελλάδα με το χρυσό μετάλλιο
Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη φορά τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στο μήκος, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη θέση του στην κορυφή του αγωνίσματος.
Ο Τεντόγλου έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, έχοντας στο πλευρό του τον προπονητή του, Γιώργο Πομάσκι. Παρά την κούραση από το ταξίδι και την προχωρημένη ώρα, δεν έκρυβε τη χαρά του, κρατώντας το χρυσό μετάλλιο σε περίοπτη θέση.
Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε η εκπρόσωπος του ΣΕΓΑΣ και μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Τασούλα Κελεσίδου, προσφέροντάς του μία ανθοδέσμη.
Ο τετράκις πρωταθλητής Ευρώπης, πάντως, δεν δείχνει διάθεση να σταματήσει. «Το χάρηκα αυτό το μετάλλιο, αλλά συνεχίζουμε. Είμαι πολύ κουρασμένος, αλλά έχω αύριο να πάω προπόνηση», ανέφερε μεταξύ άλλων.
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