Καραλής: «Πεινάω πολύ για τα επόμενα, δεν υπάρχει ύψος που με φοβίζει πια»

Τι δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής μετά το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του επί κοντώ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής μετά τις 3 Ιουνίου και το μίτινγκ στο Τούρκου, ξεπέρασε και πάλι τα 6,00μ. και σε μια σπουδαία μονομαχία με τον Αρμάντ Ντουπλάντις, έφθασε να δοκιμάσει μέχρι και τα 6,20μ, κατακτώντας στο τέλος το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ 2 Σπορ μετά τον τελικό ο Καραλής είπε μεταξύ άλλων: «Όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μία ομάδα γύρω του με ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά και όταν δεν πιστεύεις, σου δίνουν τη θετική ενέργεια που σε κάνουν να ξεπερνάς τον εαυτό σου.

Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Έκανα όλο τον γύρο, όσο έκανε ο Μίλτος εγώ έκανα το διπλό. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.

Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Δεν έχω βάλει στο μυαλό μου όριο, τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει ύψος που με φοβίζει ποια, δεν θέλω να βάζω όρια. Κατάφερα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι πρέπει να τα βλέπεις θετικά».

Στην ερώτηση με άριστα το 10 κατά πόσο χάρηκε τον τελικό, είπε: «Δέκα, αλλά όχι με τόνο, γιατί πεινάω, πεινάω πολύ για τα επόμενα».