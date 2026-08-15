Ο Δημήτρης Τσίτσος έμεινε μακριά από το ατομικό ρεκόρ του προκριματικού και με 71.45μ. περιορίστηκε στη 12η θέση στον τελικό του ακοντισμού στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Ο Δημήτρης Τσίτσος σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ στον προκριματικό του ακοντισμού με 80,95. μπήκε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ, όμως στον πρώτο του τελικό σε μεγάλη διοργάνωση, δεν είχε καλή απόδοση.

Με την πρώτη βολή στα 71,45μ. και έπειτα με δύο άκυρες, ο 26χρονος αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα του, παίρνοντας τη 12η θέση.