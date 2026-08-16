Ο Δημήτρης Τσιάμης συνδύασε την 8η παρουσία του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με την 8η θέση στο τριπλούν στη διοργάνωση του Μπέρμιγχαμ.

Ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης στο Μπέρμιγχαμ έδωσε το «παρών» για 4η φορά στην καριέρα του σε τελικό του τριπλούν σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και η παρουσία του ήταν αξιοπρεπέστατη.

Ο πρωταθλητής του Ολυμπιακού, μετά το 1ο άλμα του στα 16,27μ. ο πήρε την 8η θέση, είχε την ευκαιρία να κάνει και τα έξι άλματα, προσπάθησε να βγάλει κάτι παραπάνω, όμως ακολούθησαν πέντε άκυρα άλματα.

Κάτοχος της πανελλήνιας επίδοσης με 17,55μ. από το 2006, ο Τσιάμης ήταν 9ος στο Ελσίνκι το 2012, 10ος στη Ζυρίχη το 2014, αλλά το 2018 στο Βερολίνο, φόρεσε το στήθος του το χάλκινο μετάλλιο, για τη μεγαλύτερη επιτυχίας της καριέρας του.



