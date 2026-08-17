Η προσθήκη του νεαρού φορ σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το Μεξικό βαδίζει σε καλό δρόμο.

Θετικά μηνύματα βγαίνουν από το Μεξικό για τη μεταγραφή του Γκονζάλες στον Ολυμπιακό. Χωρίς να βγαίνουν προς τα έξω νούμερα ή συγκεκριμένο πλαίσιο προκύπτει από πληροφορίες αλλά και ρεπορτάζ στο Μεξικό ότι η υπόθεση της μεταγραφής του νεαρού φορ της Τσίβας έχει μπει σε καλό δρόμο.

Μάλιστα από το Μεξικό διαρρέεται ότι το παιχνίδι της Τσίβας με τη Λαγκούνα θα είναι πιθανώς το τελευταίο του 23χρονου με τη φανέλα του συλλόγου. Περισσότερα πράγματα αλλά και οι πλέον ουσιαστικές εξελίξεις θα υπάρξουν τη Δευτέρα.

Ας μην ξεχνάμε ότι ο ατζέντης του παίκτη είναι από την Κυριακή στην Ελλάδα. Όπως επίσης ότι ο Μεξικανός θέλει πολύ να παίξει στην Ευρώπη - και φυσικά στον Ολυμπιακό - αλλά και ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν αρχίσει εδώ και πολλές ώρες και συνεχίζονται.

Ο 23χρονος πέρυσι είχε σεζόν με 24 γκολ και 2 ασίστ σε 38 αγώνες. Στον σύλλογο της Τσίβας έχει 69 αγώνες με 29 γκολ και 4 ασίστ. Ως προς τον Ολυμπιακό από εκεί και πέρα παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο του να υπάρξει ανάγκη και για ακόμα έναν φορ.