Οι τσουχτερές τιμές στα εισιτήρια και στα προϊόντα, έχουν φέρει την πολύ μικρή προσέλευση θεατών στο πρώτο διήμερο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ.

Στις 18 Ιουλίου στο «London Stadium» συγκεντρώθηκαν 60.000 περίπου θεατές για να παρακολουθήσουν το Diamond League του Λονδίνου, να δουν και να αποθεώσουν τον Τζος Κερ μετά το παγκόσμιο ρεκόρ στο μίλι.

Ένα μήνα μετά η εικόνα στο «Αlexander Stadium» ήταν απογοητευτική στο πρώτο διήμερο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ.

Το βράδυ της Δευτέρας (10/8) ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν κατακτούσε το 3ο διαδοχικό χρυσό του μετάλλιο στα 5.000μ. και η Βρετανίδα Έιμι Χαντ γινόταν πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 100μ., σε ένα μισοάδειο «Αlexander Stadium».

Η εικόνα δεν άλλαξε την Τρίτη, με τον κόσμο να μην ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των διοργανωτών, κάτι απόλυτα φυσιολογικό, με τα χρήματα που θα πρέπει να δώσει κάποιος για να παρακολουθήσει έστω και ένα βραδινό πρόγραμμα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Xαρακτηριστικά είναι τα δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν πως το πρώτο απογευματινό πρόγραμμα του πρωταθλήματος παρακολούθησαν 13.623 θεατές, όταν η χωρητικότητα του σταδίου φθάνει στους 23.000 θεατές.

Τα εισιτήρια για τις πιο ακριβές θέσεις στην πρεμιέρα των αγώνων έφθαναν μέχρι και τις 150 λίρες (περίπου 173 ευρώ), ενώ οι τιμές στα πιο φθηνά εισιτήρια κυμαίνονταν από 47 μέχρι 70 ευρώ.

Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Ένα σάντουιτς με χοιρινό στοιχίζει 18,50 λίρες, δηλαδή 21,6 ευρώ, ένα μπουκάλι νερό 4,6 ευρώ, ενώ η θέση πάρκινγκ χρεώνεται στα 25 ευρώ!

Οι διοργανωτές ισχυρίζονται ότι οι πωλήσεις έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες και σημειώνουν πως το τελευταίο τριήμερο θα υπάρχει sold out.

Ποντάρουν στον τελικό των 800μ. γυναικών, με τις Κέλι Χότζκινσον, Όντριαν Βερό και Φέμκε Μπολ, που θα κλείσει το πρόγραμμα του Σαββάτου (15/8) και την παρουσία του Αρμάντ Ντουπλάντις την Κυριακή (16/8) στο επί κοντώ.