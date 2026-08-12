Οι Λέικερς αλλάζουν ιδιοκτησία, με τους Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ να παίρνουν την ομάδα του Λος Άντζελες με 12 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ασύλληπτο deal στο NBA, με τους Λέικερς να αλλάζουν ιδιοκτησία με ένα μυθικό ποσό. Η ομάδα του Λος Άντζελες περνάει σε μία νέα εποχή, καθώς σύμφωνα με το ESPN, οι Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ, κάνουν δικό τους τον σύλλογο με 12 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι δύο επιχειρηματίες είχαν συμμετάσχει στη διαδικασία επέκτασης του NBA στο Λας Βέγκας, όμως, σε μια εντυπωσιακή εξέλιξη, αποφάσισαν να καταθέσουν πρόταση για την αγορά των Λέικερς από τον Μαρκ Γουόλτερ, ο οποίος είχε γίνει πέρσι μεγαλομέτοχος του οργανισμού.

Οι Κούσνερ και Άιγκερ είπαν: «Ως άνθρωποι που αγαπάμε το NBA σε όλη μας τη ζωή, αισθανόμαστε βαθιά τιμή για την ευκαιρία να αναλάβουμε τη διαχείριση των Λος Άντζελες Λέικερς, ενός από τα πιο εμβληματικά αθλητικά franchise στον κόσμο. Τρέφουμε τεράστιο σεβασμό για την ηγεσία και το όραμα του Τζέρι και της Τζίνι Μπας.

Η μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη βάση, να διεκδικούμε σε κορυφαίο επίπεδο και να υπηρετούμε αυτή την εξαιρετική ομάδα, τους φιλάθλους της και την πόλη του Λος Άντζελες».

Ο Κούσνερ ίδρυσε και διευθύνει την εταιρεία venture capital Thrive Capital, ενώ είναι επίσης συνιδρυτής και αντιπρόεδρος της Oscar Health. Ο Άιγκερ από την άλλη, αντικαταστάθηκε φέτος στη θέση του CEO της Disney από τον Τζος Ντ'Αμάρο, ολοκληρώνοντας έτσι τη δεύτερη θητεία του ως επικεφαλής της εταιρείας.