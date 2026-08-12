Ο 16χρονος Μπέντζαμιν Μπερουέ έχει καταφέρει να βάλει το όνομά του ανάμεσα στα πιο ενδιαφέροντα prospects της γενιάς του, ενώ η διαδρομή του τώρα αρχίζει...

Η Εθνική Παίδων πάλεψε, έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο, αλλά λύγισε στα προημιτελικά του EuroBasket U16 από τη Λετονία (92-80), μένοντας εκτός της μάχης των μεταλλίων και στρέφοντας το ενδιαφέρον της στις θέσεις 5-8, όπου την περιμένει η Πολωνία.

Η ήττα της «γαλανόλευκης» απέναντι σε ένα σύνολο που λίγο νωρίτερα είχε διασύρει τη Σερβία με 40 πόντους διαφορά δεν ήταν έκπληξη, ειδικά από τη στιγμή που απέναντί της βρέθηκε ένα ασταμάτητο δίδυμο. Ο Μάρκο Γιάχοβικς σταμάτησε στους 29 πόντους, αλλά το πρόσωπο του τουρνουά, ο άνθρωπος που υποχρεώνει ολόκληρο το ευρωπαϊκό και όχι μόνο μπάσκετ να ασχοληθεί μαζί του, ήταν και πάλι εκεί και δεν είναι άλλος από τον Μπέντζαμιν Μπερουέ.

Απέναντι στην Ελλάδα, ο 16χρονος ψηλός ήταν ξανά απόλυτα κυριαρχικός, γεμίζοντας τη στατιστική του με 25 πόντους, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 κοψίματα, όμως αυτό δεν ήταν ένα μεμονωμένο ξέσπασμα. Στα παρκέ της Οράντεα στη Ρουμανία, ο Μπερουέ παραδίδει... σεμινάρια μπάσκετ, καταγράφοντας νούμερα που σπάνια συναντά κανείς σε τέτοια τουρνουά: 23 πόντοι, 15.8 ριμπάουντ, 5.3 ασίστ, 3.8 τάπες και 36 ranking ανά ματς, σουτάροντας παράλληλα με 55.4% εντός παιδιάς και μετρώντας double-double σε κάθε του πάτημα στο παρκέ! Είναι δεύτερος σκόρερ, πρώτος ριμπάουντερ και μπλοκέρ, ενώ βρίσκεται στην πεντάδα των κορυφαίων πασέρ και όλα αυτά ενώ μιλάμε για ένα παιδί που δεν έχει κλείσει καν τα 17.

Benjamin Berrouet. An undeniable force in the paint. 😮‍💨



📊 33 PTS | 22 REB | 40 EFF#U16EuroBasket x @basketbols pic.twitter.com/BOnslOUH51 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 9, 2026

Το «30-20» club δίπλα στον Ρίκι Ρούμπιο

Η πορεία του στη διοργάνωση μοιάζει με ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ξεκίνησε με 25 πόντους και 15 ριμπάουντ κόντρα στην Ιταλία, συνέχισε με 22 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 τάπες απέναντι στην Τουρκία, για να γράψει ιστορία στη 3η αγωνιστική. Κόντρα στην Τσεχία, ο Λετονός σέντερ σταμάτησε στους 33 πόντους και τα 22 ριμπάουντ (με 40 ranking), μπαίνοντας σε ένα εξαιρετικά κλειστό κλαμπ, καθώς έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία των EuroBasket U16 που καταγράφει παιχνίδι με τουλάχιστον 30 πόντους και 20 ριμπάουντ, δίπλα στα ονόματα των Ρίκι Ρούμπιο (51π., 24ριμπ.) και Μάρκο Πετσάρσκι (30π., 27ριμπ.).

Στους «16», απέναντι στους Σέρβους, δεν χρειάστηκε καν να σκοράρει πολύ. Άγγιξε το triple-double με 12 πόντους, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 7 μπλοκ σε 31 λεπτά, επιβεβαιώνοντας πως η επιρροή του στο παιχνίδι αφορά κάθε κομμάτι ενός ματς.

Αγώνας Φάση MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST TO STL BLK EFF vs Ιταλία (07/08) Group 31 25 10/15 (66.7%) 9/10 (90%) 1/5 (20%) 4/5 (80%) 3 12 15 5 3 0 1 37 vs Τουρκία (08/08) Group 33 22 6/9 (66.7%) 5/8 (62.5%) 1/1 (100%) 9/12 (75%) 2 10 12 5 2 0 5 36 vs Τσεχία (09/08) Group 31 33 13/25 (52%) 13/23 (56.5%) 0/2 (0%) 7/12 (58.3%) 12 10 22 2 2 0 2 40 vs Σερβία (11/08) R16 31 12 2/7 (28.6%) 2/5 (40%) 0/2 (0%) 8/10 (80%) 3 11 14 9 4 0 7 31 ΣΥΝΟΛΟ (Cumulated) - 125 92 31/56 (55.4%) 29/46 (63%) 2/10 (20%) 28/39 (71.8%) 20 43 63 21 11 0 15 144 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (Average) - 31.3 23.0 7.8/14.0 (55.4%) 7.3/11.5 (63%) 0.5/2.5 (20%) 7.0/9.8 (71.8%) 5.0 10.8 15.8 5.3 2.8 0.0 3.8 36.0

Από τη Λετονία στο Τέξας και... τούμπαλιν

Ο Μπέντζαμιν Μπερουέ γεννήθηκε στο ΜακΚίνι του Τέξας. Ο πατέρας του, Ρίτσαρντ, είναι Αμερικανός, ενώ η μητέρα του, Λάσμα Γιέκαμπσον-Μπερουέ, υπήρξε επαγγελματίας καλαθοσφαιρίστρια από τη Λετονία. Τιμώντας τις ρίζες της μητέρας του, ο Μπερουέ έχει επιλέξει σταθερά να εκπροσωπεί τη Λετονία στις διοργανώσεις της FIBA ενώ είχε αγωνιστεί και στο EuroBasket U16 του 2025, όπου (τι σύμπτωση!) ήταν ο πρώτος σκόρερ και ριμπάουντερ της ομάδας του.

Αλλά δεν είναι μόνο η Ευρώπη που τον έχει προσέξει. Στις ΗΠΑ, το όνομά του βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στο High School πρόγραμμα του Dynamic Prep και θεωρείται ένα από τα κορυφαία prospects της τάξης του 2028, με αναλυτές να τον τοποθετούν ακόμα και στο Top-5 των αμερικανικών ρανκινγκ. Το ταλέντο του δεν έχει ξεφύγει από την Ομοσπονδία των ΗΠΑ, καθώς έχει ήδη λάβει μέρος σε δύο minicamps της USA Basketball (Οκτώβριος 2025, Απρίλιος 2026) στην Ιντιανάπολις, ενώ τα κολλέγια του NCAA δίνουν ήδη... μάχη προσφέροντάς του υποτροφίες.

Tο αγωνιστικό προφίλ ενός σύγχρονου ψηλού

Ο Μπερουέ είναι αυτή τη στιγμή περίπου 2.03 μέτρα και 104 κιλά και το κορμί του συνοδεύεται από ταχύτητα, έκρηξη και κινητικότητα που δεν συμβαδίζουν εύκολα με το μέγεθός του και κυρίως έχει αυτή τη σπάνια ικανότητα να χρησιμοποιεί το σώμα του με ευελιξία.

Έχει τεράστια ικανότητα κυριαρχίας στα ριμπάουντ, κάτι που αποδεικνύεται από τα παραπάνω στοιχεία, έχοντας μαζέψει συνολικά 77 ριμπάουντ σε αυτά τα πέντε παιχνίδια της διοργάνωσης. Παράλληλα, διαβάζει εξαιρετικά τις προσαρμογές της αντίπαλης άμυνας, μοιράζοντας τη μπάλα (4.0 ασίστ για μόλις 2.3 λάθη μέσο όρο), ενώ του αρέσει να εκτελεί και στον αιφνιδιασμό.Στην άλλη πλευρά του παρκέ, ο Μπερουέ αποτελεί έναν αμυντικό... κέρβερο, καθώς συνδυάζει την ικανότητα να μαζεύει 10+ αμυντικά ριμπάουντ σε κάθε ματς προστατεύοντας το καλάθι καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο όντας rim protector με συνολικά 20 τάπες στο EuroBasket.

Με το βλέμμα στο NCAA, ο Μπερουέ έχει ήδη όλα τα φώτα πάνω του και μένει να φανεί μέσω ποιας ομάδας θα αναδείξει το ταλέντο του.