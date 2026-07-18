O Τζος Κερ πέτυχε ιστορικό παγκόσμιο ρεκόρ στο μίλι στο Diamond League του Λονδίνου

Μέσα σε πανζουρλισμό από 60.000 θεατές στο «London Stadium», ο Τζος Κερ έτρεξε το μίλι σε 3:42.66, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ του Χισάμ Ελ Γκερούζ, που άντεχε από το 1999.

Οι Αγγλοσάξονες ακούνε μίλι και τρελαίνονται και το «London Stadium» σείστηκε από τους 60.000 θεατές για χάρη του Τζος Κερ στο κλείσιμο του Diamond League του Λονδίνου.

Ο 28χρονος Σκωτσέζος κάλυψε το μίλι, που αντιστοιχεί σε 1.609μ. σε 3:42.66, πετυχαίνοντας ένα ιστορικό παγκόσμιο ρεκόρ.

Έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία που κατέβηκε το 1:43 στην απόσταση και «έσβησε» την προηγούμενη παγκόσμια επίδοση του θρυλικού Χισάμ Ελ Γκερούζ, που ήταν 3:43.13 και είχε σημειωθεί στις 7 Ιουλίου 1999 στο «Ολίμπικο» της Ρώμης.

Το «Project 222»

Ο Κερ, «ασημένιος» ολυμπιονίκης στο Παρίσι και παγκόσμιος πρωταθλητής στα 1500μ. στη Βουδαπέστη το 2023, υποστήριζε το «Project 222».

Το 222 αντιπροσώπευε τον αριθμό των δευτερολέπτων που έπρεπε μάξιμουμ να κάνει, δηλαδή 1:42, στην προσπάθεια να καταρρίψει το ρεκόρ του Ελ Γκερούζ, όπως και έγινε.

Οι συναθλητές του Μπράνον Κίντερ και Ζαν Ρούντολφ είχαν τον ρόλο να τραβήξουν τον Τζος Κερ. Πέρασαν τα 400μ. σε ρυθμό παγκοσμίου ρεκόρ (54.75), το πέρασμα στα 800μ. ήταν στα 1:50.63, πριν οι δύο «λαγοί» φύγουν από την κούρσα και ο Κερ μείνει μόνος του, στα 1.200 μέτρα το χρονόμετρο έγραψε 2:46.39 και τερμάτισε σε 3:42.66.