Σημαντική μεταγραφική προσθήκη για τον Ηρακλή, ο οποίος ολοκλήρωσε την απόκτηση του Νεμάνια Ραντόγια.

Παίκτης του Ηρακλή είναι ο Νεμάνια Ραντόγια, με τον «Γηραιό» να ανακοινώνει τον 33χρονο Σέρβο χαφ που αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος.

Ο Ηρακλής με αυτήν την κίνηση προσθέτει εμπειρία στη μεσαία του γραμμή με έναν χαφ που έχει παραστάσεις από τη La Liga καθώς στο παρελθόν έχει περάσει από Θέλτα και Λεβάντε.

Ο Ραντόγια στο δεύτερο εξάμηνο της σεζόν που μας πέρασε αγωνιζόταν στην ισπανική Λεονέσα, ενώ νωρίτερα είχε κάνει πέρασμα από το MLS με τη φανέλα του Κάνσας. Στην καριέρα του έχει και δύο συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της Σερβίας.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει την απόκτηση του Nemanja Radoja, προσθέτοντας στο δυναμικό της έναν ποδοσφαιριστή με πολυετή παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Ο 33χρονος Σέρβος μέσος γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1993 στο Novi Sad, έχει ύψος 1,86 μ. και αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Vojvodina, πριν μετακομίσει το 2014 στην Ισπανία για λογαριασμό της Celta Vigo, όπου παρέμεινε για πέντε σεζόν. Το 2019 συνέχισε στη Levante, παραμένοντας για ακόμη τρία χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ισπανίας.

Ο Radoja μετρά σχεδόν 200 συμμετοχές στη LaLiga με τις Celta Vigo και Levante, ενώ με τη Celta απέκτησε και σημαντικές παραστάσεις από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στο MLS με τη Sporting Kansas City, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Σερβίας.

Η εμπειρία και η ποιότητά του έρχονται να ενισχύσουν σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας μας.

Nemanja, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανόλευκα».