Ο τελικός του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος, του Χρήστου Φραντζεσκάκη στη σφυροβολία και η 7η παρουσία της Κατερίνας Στεφανίδη, ξεχωρίζουν την Τρίτη (11/8) στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Δεύτερη μέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και μια 11άδα ελληνικών συμμετοχών συνθέτουν ένα πέρα για πέρα ενδιαφέρον πρόγραμμα την Τρίτη (11/8) στο Alexander Stadium.

Ο τελικός του μήκους (22:16) και η προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου να φθάσει στον 4ο ευρωπαϊκό του τίτλο στη διοργάνωση, δεσπόζει στο πρόγραμμα της ημέρας.

Νωρίτερα (21:10) ο Χρήστος Φραντζεσκάκης θα αγωνιστεί για 2η φορά σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στη σφυροβολία, καθώς ήταν 6ος στο Μόναχο το 2022.

Το πρωινό μενού

Οι ελληνικές συμμετοχές αρχίζουν με τους Αντώνη Μέρλο και Ανδρέα Μίτα στον προκριματικό του ύψους (12:33). Συνολικά 26 αθλητές θα πάρουν μέρος, με το όριο της απευθείας πρόκρισης για τον τελικό της Παρασκευής (14/8, 22:00) να είναι στα 2,26μ. ή τους 12 καλύτερους να συνεχίζουν.

Ο 27χρονος Μέρλος έχει δύο παρουσίες σε προκριματικούς (2022, 2024) και βρίσκεται στο Μπέρμιγαμ με ρεκόρ στα 2,27μ. Ο 21χρονος Αντρέα Μίτα κάνει την πρώτη του εμφάνιση και το ρεκόρ του είναι στα 2,26μ.

Ντεμπούτο θα κάνει και ο Δημήτρης Παυλίδης στη δισκοβολία. Ο 23χρονος θα πάρει μέρος στο β' προκριματικό όμιλο (14:00), με το φετινό του ρεκόρ να είναι στα 64,31μ .

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη (13/8, 22:45), με το όριο απευθείας πρόκρισης να είναι στα 66,00μ.

Ένας ακόμα πρωτάρης, ο Χρήστος Ρούμτσιος θα αγωνιστεί στον 1ο γύρο στα 110μ. εμπ. Ο 23χρονος θα αγωνιστεί στη 2η σειρά (13:47) και σαν στόχο έχει να βελτιώσει το ατομικό του ρεκόρ των 13.75. Συνολικά θα πάρουν μέρος 23 αθλητές και οι 12 καλύτεροι θα συνεχίσουν στα ημιτελικά της Τετάρτης (12/8. 21:55).

Η Δεσπολλάρη δίπλα στη Χόντζκινσον

Σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αγωνίσματα του πρωταθλήματος, τα 800μ. γυναικών, θα κάνει το δικό της ντεμπούτο η Γεωργία Δεσπολλάρη.

Η 23χρονη από την Ηλεία, που ψάχνει την ευκαιρία να κατέβει τα δύο λεπτά και να καταρρίψει το πανελλήνιο ρεκόρ της Μαρίας Παπαδοπούλου, 1:59.79 (14/6/2005), θα αγωνιστεί στην 1η σειρά του 1ου γύρου (14:05), ανάμεσα σε δύο από τις κορυφαίες αθλήτριες της απόστασης, τη Βρετανίδα Ολυμπιονίκη του Παρισιού, Κέλι Χόντζκινσον με φετινό εθνικό ρεκόρ στο 1:54.33 και τη Γαλλίδα, Ρενέλ Λαμότ με 1:56.93.

Από τις τέσσερις σειρές, οι τρεις πρώτες ανά σειρά και οι αθλήτριες με τους τέσσερις καλύτερους χρόνους θα συνθέσουν τη 16άδα των ημιτελικών, την Πέμπτη (13/8, 14:10).

Το πρωινό πρόγραμμα θα κλείσει με τη συμμμετοχή του Δημήτρη Λεβαντίνου στα 400μ. εμπ. Ο 29χρονος στην 2η παρουσία του θα τρέξει στην 1η σειρά του 1ου γύρου (14:40), έχοντας ρεκόρ στα 50.26. Από τις τρεις σειρές οι αθλητές με τους 13 καλύτερους χρόνους συνεχίζουν στα ημιτελικά της Τετάρτης (12/8, 14:55).

Η Στεφανίδη για την 7η συμμετοχή της

Το βραδινό πρόγραμμα ανοίγει με τον προκριματικό στο επί κοντώ γυναικών (21:05), με την Κατερίνα Στεφανίδη να κάνει την 7η συμμετοχή της και την Αριάδνη Αδαμοπούλου τη 2η αντίστοιχα.΄

Είκοσι οκτώ αθλήτριες θα διεκδικήσουν ένα από τα 12 εισιτήρια του τελικού της Πέμπτης (13/8, 21:50), με το απευθείας όριο πρόκρισης να είναι στα 4,55μ.

Η 36χρονη και μητέρα πλέον Κατερίνα Στεφανίδη έχει φετινή επίδοση στα 4,48μ. και η 26χρονη Αδαμοπούλου έχει ανεβάσει την ατομική της επίδοση μέσα στη σεζόν στα 4,52μ.

Τέλος, ο Γιώργος Φρανκς κάνει το δικό του ντεμπούτο από τα ημιτελικά στα 400μ. ανδρών. Ο 22χρονος δρομέας, έχοντας πετύχει πανελλήνιο ρεκόρ με 44.88, θα αγωνιστεί στην 3η σειρά (23:16), όπου έχει την 4η καλύτερη επίδοση. Οι δύο πρώτοι από τις τρεις σειρές και οι δύο καλύτεροι χρόνοι, θα προκριθούν στον τελικό της Τετάρτης (12/8, 22:50).

Το πρόγραμμα της Τρίτης

Πρωί

12:33 Ύψος (Α) Προκριματικός Μέρλος, Μίτα

12:35 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ

12:45 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

13:15 100 μ. (Α) Προκριματικός

13:40 110 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός Ρούμτσιος

14:00 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Β' Γκρουπ Παυλίδης

14:05 800 μ. (Γ) Προκριματικός Δεσπολλάρη

14:40 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός Λεβαντίνος

Απόγευμα