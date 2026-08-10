Η Σταματία Σκαρβέλη στην τελευταία της προσπάθεια με βολή στα 68,49μ. πήρε το 12ο εισιτήριο για τον τελικό της σφυροβολίας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ.

Με χαμόγελα και δάκρυα συγκίνησης από τη Σταματία Σκαρβέλη, έκλεισε για τα ελληνικά χρώματα η πρώτη μέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Η Σταματία Σκαρβέλη στην 3η και τελευταία της βολή, που ολοκλήρωνε και τον προκριματικό, έστειλε τη σφύρα στα 68,49μ., παίρνοντας το 12ο και τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό της Τετάρτης (12/8, 21:45).

Για την 29χρονη πρωταθλήτρια είναι και μια δικαίωση της επιμονής της, καθώς αυτή ήταν η 5η συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η αρχή έγινε από τη σφαιροβολία το 2016 κι έπρεπε να περιμένει 10 χρόνια να πανηγυρίσει τον πρώτο της τελικό.