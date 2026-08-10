Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει την ευκαιρία στο Μπέρμιγχαμ να φθάσει στους τέσσερις διαδοχικούς τίτλους στο μήκος και να μπει σε ένα μικρό κλαμπ στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Ο Μίλτος Τεντόγλου το μεσημέρι της Δευτέρας (10/8) άρχισε με επιτυχία την προσπάθειά του στο Μπέρμιγχαμ για να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για 4η φορά και μάλιστα διαδοχική.

Έχοντας φρέσκο την ισοφάριση του πανελλήνιου ρεκόρ, με τα 8,66μ. από το πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Βόλο, ο 28χρονος Ολυμπιονίκης έχει την ευκαιρία να διευρύνει τα χρυσά μετάλλια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου και μετά το Βερολίνο (2018), το Μόναχο (2022) και τη Ρώμη (2024), να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και στο Μπέρμιγχαμ.

Αν αργά το βράδυ της Τρίτης (11/8, 22:16) τα έχει καταφέρει, θα μπει σε ένα κλειστό κλαμπ αθλητών με τέσσερις νίκες, σε τέσσερις στη σειρά διοργανώσεις στο ίδιο αγώνισμα.

Ο σπουδαίος Λετονός και αγωνιζόμενος με τη Σοβιετική Ένωση, Γιάνις Λούσις ήταν ο πρώτος που πέτυχε το τέσσερα στα τέσσερα στον ακοντισμό σε τέσσερα διαδοχικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ακολούθησαν δύο σπουδαία ονόματα του βρετανικού στίβου, οι Στιβ Μπάκλεϊ και Κόλιν Τζάκσον που το πέτυχαν στις ίδιες διοργανώσεις, ενώ ο Αλγερινής καταγωγής κι αγωνιζόμενος με τη Γαλλία Μαχιεντίν Μπεναμπάντ έχει πέντε πρωτιές, οι τέσσερις στα 3.000μ. στιπλ και μία στα 1.500μ.

Γιάνις Λούσις (Σοβ. Ένωση-Λετονία-Ακοντισμός)

1962 Βελιγράδι

1966 Βουδαπέστη

1969 Πειραιάς

1971 Ελσίνκι

Στιβ Μπάκλεϊ (Μ. Βρετανία-Ακοντισμός)

1990 Σπλιτ

1994 Ελσίνκι

1998 Βουδαπέστη

2002 Μόναχο

Κόλιν Τζάκσον (Μ. Βρετανία-110μ. εμπ.)

1990 Σπλιτ

1994 Ελσίνκι

1998 Βουδαπέστη

2002 Μόναχο

Μαχιεντίν Μπεναμπάντ (Γαλλία-3000μ. στιπλ)*

2010 Βαρκελώνη

2012 Ελσίνκι

2016 Άμστερνταμ

2018 Βερολίνο

*Το 2014 στη Ζυρίχη αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στα 1.500μ.

Στις γυναίκες η Σάντρα Ελκάσεβιτς (πρώην Πέρκοβιτς) από την Κροατία έχει το απλησίαστο επτά στα επτά στη δισκοβολία (2010-2024).

Στους άνδρες ένα θρυλικό όνομα του μήκους, ο Ιγκόρ Τερ-Οβανεσιάν είναι ο αθλητής με τα περισσότερα μετάλλια σε ένα αγώνισμα στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Ο Αρμένιος, αγωνιζόμενος με τη Σοβιετική Ένωση κατέκτησε πέντε συνολικά μετάλλια, που μεταφράζονται σε τρία χρυσά (Στοκχόλμη 1958, Βελιγράδι 1962, Πειραιάς 1969) και δύο ασημένια (Βουδαπέστη 1966, Ελσίνκι 1971).

