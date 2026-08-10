O Τεντόγλου κυνηγά να μπει στο κλειστό κλαμπ των τεσσάρων αστεριών στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Ο Μίλτος Τεντόγλου το μεσημέρι της Δευτέρας (10/8) άρχισε με επιτυχία την προσπάθειά του στο Μπέρμιγχαμ για να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για 4η φορά και μάλιστα διαδοχική.
Έχοντας φρέσκο την ισοφάριση του πανελλήνιου ρεκόρ, με τα 8,66μ. από το πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Βόλο, ο 28χρονος Ολυμπιονίκης έχει την ευκαιρία να διευρύνει τα χρυσά μετάλλια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου και μετά το Βερολίνο (2018), το Μόναχο (2022) και τη Ρώμη (2024), να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και στο Μπέρμιγχαμ.
Αν αργά το βράδυ της Τρίτης (11/8, 22:16) τα έχει καταφέρει, θα μπει σε ένα κλειστό κλαμπ αθλητών με τέσσερις νίκες, σε τέσσερις στη σειρά διοργανώσεις στο ίδιο αγώνισμα.
Ο σπουδαίος Λετονός και αγωνιζόμενος με τη Σοβιετική Ένωση, Γιάνις Λούσις ήταν ο πρώτος που πέτυχε το τέσσερα στα τέσσερα στον ακοντισμό σε τέσσερα διαδοχικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Ακολούθησαν δύο σπουδαία ονόματα του βρετανικού στίβου, οι Στιβ Μπάκλεϊ και Κόλιν Τζάκσον που το πέτυχαν στις ίδιες διοργανώσεις, ενώ ο Αλγερινής καταγωγής κι αγωνιζόμενος με τη Γαλλία Μαχιεντίν Μπεναμπάντ έχει πέντε πρωτιές, οι τέσσερις στα 3.000μ. στιπλ και μία στα 1.500μ.
Γιάνις Λούσις (Σοβ. Ένωση-Λετονία-Ακοντισμός)
- 1962 Βελιγράδι
- 1966 Βουδαπέστη
- 1969 Πειραιάς
- 1971 Ελσίνκι
Στιβ Μπάκλεϊ (Μ. Βρετανία-Ακοντισμός)
- 1990 Σπλιτ
- 1994 Ελσίνκι
- 1998 Βουδαπέστη
- 2002 Μόναχο
Κόλιν Τζάκσον (Μ. Βρετανία-110μ. εμπ.)
- 1990 Σπλιτ
- 1994 Ελσίνκι
- 1998 Βουδαπέστη
- 2002 Μόναχο
Μαχιεντίν Μπεναμπάντ (Γαλλία-3000μ. στιπλ)*
- 2010 Βαρκελώνη
- 2012 Ελσίνκι
- 2016 Άμστερνταμ
- 2018 Βερολίνο
*Το 2014 στη Ζυρίχη αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στα 1.500μ.
Στις γυναίκες η Σάντρα Ελκάσεβιτς (πρώην Πέρκοβιτς) από την Κροατία έχει το απλησίαστο επτά στα επτά στη δισκοβολία (2010-2024).
Στους άνδρες ένα θρυλικό όνομα του μήκους, ο Ιγκόρ Τερ-Οβανεσιάν είναι ο αθλητής με τα περισσότερα μετάλλια σε ένα αγώνισμα στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.
Ο Αρμένιος, αγωνιζόμενος με τη Σοβιετική Ένωση κατέκτησε πέντε συνολικά μετάλλια, που μεταφράζονται σε τρία χρυσά (Στοκχόλμη 1958, Βελιγράδι 1962, Πειραιάς 1969) και δύο ασημένια (Βουδαπέστη 1966, Ελσίνκι 1971).
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