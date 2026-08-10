Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Κύπρο ο αρχηγός της Ομόνοιας, Ιωάννης Κούσουλος, απασχολεί τον Λεβαδειακό.

Ο Λεβαδειακός κινείται στη μεταγραφική αγορά για την ενίσχυση του και στην Κύπρο υποστηρίζουν πως προσπαθεί μια ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση. Ο λόγος για τον αρχηγό της Ομόνοιας, Ιωάννη Κούσουλο.

Όπως αναφέρει το «kerkida.net»: «Η ομάδα της Super League στην οποία προπονητής είναι ο Ηλίας Χαραλάμπους θέλει τον 30χρονο άσο της Ομόνοιας. Είναι γνωστό πως ο Κούσουλος έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο. Ο κάπτεν των πρωταθλητών βρίσκεται στην ομάδα για 8 χρόνια».

Πρόκειται για 30χρονο αμυντικό χαφ, ο οποίος αγωνίζεται τόσο στο «6» όσο και ως δεξί μπακ. Είναι αρχηγός των Πρωταθλητών Κύπρου, με τους οποίους έχει 240 συμμετοχές, με 18 γκολ και 6 ασίστ.

Στα δυο ματς με την Καϊράτ Αλμάτι για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League πήρε χρόνο συμμετοχής, όμως έμεινε στον πάγκο στην ισοπαλία με τη Λίνκολν (1-1) για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.