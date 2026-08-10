Κούσουλος: Ο Λεβαδειακός θέλει τον αρχηγό της Ομόνοιας, γράφουν στην Κύπρο
Ο Λεβαδειακός κινείται στη μεταγραφική αγορά για την ενίσχυση του και στην Κύπρο υποστηρίζουν πως προσπαθεί μια ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση. Ο λόγος για τον αρχηγό της Ομόνοιας, Ιωάννη Κούσουλο.
Όπως αναφέρει το «kerkida.net»: «Η ομάδα της Super League στην οποία προπονητής είναι ο Ηλίας Χαραλάμπους θέλει τον 30χρονο άσο της Ομόνοιας. Είναι γνωστό πως ο Κούσουλος έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο. Ο κάπτεν των πρωταθλητών βρίσκεται στην ομάδα για 8 χρόνια».
Πρόκειται για 30χρονο αμυντικό χαφ, ο οποίος αγωνίζεται τόσο στο «6» όσο και ως δεξί μπακ. Είναι αρχηγός των Πρωταθλητών Κύπρου, με τους οποίους έχει 240 συμμετοχές, με 18 γκολ και 6 ασίστ.
Στα δυο ματς με την Καϊράτ Αλμάτι για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League πήρε χρόνο συμμετοχής, όμως έμεινε στον πάγκο στην ισοπαλία με τη Λίνκολν (1-1) για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.