Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,26μ. τελείωσε την υπόθεση του προκριματικού και στο Μπέρμιγχαμ πάει ολοταχώς για το 4ο χρυσό του μετάλλιο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου.

Ο Μίλτος Τεντόγλου μετά το πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Βόλο και την ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ (8.66μ) στο μήκος, είχε χαρακτηρίσει τον Ματία Φουρλάνι ως τον κύριο αντίπαλό του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ο 23χρονος Ιταλός, όπως αποδείχθηκε στον προκριματικό, δεν ήταν έτοιμος μετά τον τραυματισμό του τον Μάιο στη Σιανμέν. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής μετά το 1ο άλμα τραυματίστηκε ξανά στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού κι όπως στη Σαμιέν, έτσι και στο Μπέρμιγχαμ αποχώρησε με καροτσάκι, σε ένα άδοξο τέλος στη σεζόν.

Ο Φουρλάνι είναι το μοναδικό σπουδαίο όνομα που απουσιάσει από τον τελικό της Τρίτης (11/9, 22:16), με τον Τεντόγλου να είναι το μεγάλο φαβορί για το 4ο διαδοχικό και συνολικό του μετάλλιο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου.

Αυτοί που θα προσπαθήσουν να τον πιέσουν είναι ο Βούλγαρος, Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (8,49μ.), ο Ελβετός δεκαθλητής, Σίμον Εχάμερ (8.51μ.), ο Πορτογάλος, Ζέρσον Μπαλντέ, πρωταθλητής κόσμου με 8.46μ., ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία του νέου πρωταθλητή Ιταλίας, Φραντσέσκο Ιντζόλι (8,27μ).

Τα τερτίπια του ανέμου

Τέλος βλέποντας το αποτέλεσμα του προκριματικού, αξιοσημείωτη ήταν η πνοή του ανέμου στο Alexander Stadium. Από τους 12 που πήραν την πρόκριση, μόνο οι πέντε κι ανάμεσά τους ο Τεντόγλου έκαναν το άλμα πρόκρισης με θετικό άνεμο εντός των ορίων των 2,00 μ/δ.



Η 12άδα του τελικού

(Με βάση τον προκριματικό)