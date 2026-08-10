Ευρωπαϊκό Στίβου 2026: Στον τελικό της σφυροβολίας ο Φραντζέσκακης
Η διαδικασία μέχρι να μάθει πως τελικά πήρε την πρόκριση στον τελικό της σφυροβολίας μπορεί να ήταν... δραματική, αλλά τελικά άξιζε για τον Χρήστο Φραντζεσκάκη. Ο Έλληνας ρίπτης πήρε την πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, πραγματοποιώντας ρίψη στα 75.22μ.
Ο Έλληνας αθλητής ήταν στο πρώτο γκρουπ του αγωνίσματος στον προκριματικό γύρο. Η καλύτερη ρίψη που έκανε ήταν στα 75.22μ., γεγονός το οποίο δεν εξασφάλιζε την παρουσία του στον τελικό. Μετά το πέρας των ρίψεων στο δεύτερο γκρουπ, ο Φραντζεσκάκης έμεινε στη 12η θέση της συνολικής κατάταξης, η οποία του έδωσε και την πρόκριση.
Παράλληλα τη συμμετοχή τους στον τελικός της σφυροβολίας διεκδίκησαν οι Μιχάλης Αναστασάκης και Γιώργος Παπαναστασίου. Οι δύο Έλληνες έμειναν χαμηλά στις ρίψεις τους, με συνέπεια να μην καταφέρνουν να μπουν στην 12άδα του τελικού. Πιο συγκεκριμένα, ο έμπειρος Μιχάλης Αναστασάκης έκανε καλύτερη ρίψη στα 72.57μ., ενώ ο Παπαναστασίου στα 67.89μ.
Σημειώνεται πως ο τελικός του αγωνίσματος είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Τρίτης (11/8, 21:10).
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