Με 33 αθλητές και 23 αθλήτριες θα εκπροσωπηθεί ο ελληνικός στίβος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας της θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ (10-16 Αυγούστου).

Μετά τις προσθαφαιρέσεις στο Ranking, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών από την Ελλάδα που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής, έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50 από το ευρωπαικό πρωτάθλημα στη Ρώμη το 2024.

Από την ομάδα των 60 ατόμων, οι 25 (14 άνδρες, 11 γυναίκες) θα πάρουν μέρος για πρώτη φορά στη διοργάνωση.

Τα μοναδικά ατομικά αγωνίσματα, σε άνδρες ή σε γυναίκες, χωρίς ελληνική συμμετοχή είναι τα 1.500 μ., τα 5.000 μ., τα 10.000 μ. και τα 3.000 μ. στιπλ.

Πιο ψηλά στις λίστες βρίσκονται ο Μίλτος Τεντόγλου και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (Νο 1) που είναι και κάτοχοι των τίτλων στα αγωνίσματά τους και ακολουθούν οι Εμμανουήλ Καραλής (2), Ελίνα Τζένγκο (4), Πένυ Τσινοπούλου (7) και Χρήστος Φραντζεσκάκης (9).

Για όγδοη φορά θα λάβει μέρος ο Δημήτρης Τσιάμης, για έβδομη η Κατερίνα Στεφανίδη και για πέμπτη ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, ο Μιχάλης Αναστασάκης, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, η Κρίστυ Αναγνωστοπούλου και η Σταματία Σκαρβέλη.

Η σύνθεση της ελληνικής ομάδας

(Σε παρένθεση οι συμμετοχές τους σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα)

Άνδρες

Σωτήρης Γκαραγκάνης - 200μ., 4Χ100μ. (1)

Βασίλης Μυριανθόπουλος - 200μ., 4Χ100μ. (1)

Γιώργος Φρανκς - 400μ. (-)

Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος - 110μ. εμπ. (-)

Δημήτρης Λεβαντίνος - 400μ. εμπ. (1)

Γιώργος Σταμούλης - Μαραθώνιος (-)

Αντώνης Μέρλος - Ύψος (2)

Αντρέα Μίτα - Ύψος (-)

Εμμανουήλ Καραλής - Επί Κοντώ (2)

Γιάννης Ρίζος - Επί Κοντώ (1)

Μίλτος Τεντόγλου - Μήκος (3)

Νίκος Σταματονικολός - Μήκος (-)

Νικόλας Ανδρικόπουλος - Τριπλούν (1)

Ανδρέας Πανταζής - Τριπλούν (2)

Δημήτρης Τσιάμης - Τριπλούν (7)

Κώστας Γεννίκης - Σφαιροβολία (-)

Ιάσων Μαχαίρας - Σφαιροβολία (-)

Οδυσσέας Μουζενίδης - Σφαροβολία (1)

Δημήτρης Παυλίδης - Δισκοβολία (-)

Χρήστος Φραντζεσκάκης - Σφυροβολία (2)

Γιώργος Παπαναστασίου - Σφυροβολία

Μιχάλης Αναστασάκης - Σφυροβολία (4)

Δημήτρης Τσίτσος - Ακοντισμός (-)

Γιώργος Κριτούλης - Ημιμαθώνιος Βάδην (-)

Ανδρέας Παπαστεργίου - Ημιμαθώνιος Βάδην (-)

Κώστας Ντεντόπουλος - Ημιμαραθώνιος Βάδην (-)

Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ - Μαραθώνιος Βάδην (4)

Γιώργος Κελεπούρης - Μαραθώνιος Βάδην (-)

Ανδρέας Καραγιάννης - Μαραθώνιος Βάδην (-)

Νικόλας Παναγιωτόπουλος - 4Χ100μ. (1)

Θοδωρής Βροντινός - 4Χ100μ. (1)

Γιάννης Βοσκόπουλος - 4Χ100μ. (1)

Γιάννης Νυφαντόπουλος - 4Χ100μ. (3)

Γυναίκες