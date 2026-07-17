Η Αποστολία Αντωνάτου έκανε το θαύμα της, από τα 11.58 του ημιτελικού, κατέβασε το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 στα 100μ. στα 11.46 στον τελικό, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ριέτι.

Η Αποστολία Αντωνάτου μέσα σε ελάχιστες ώρες έτρεξε από ρεκόρ σε ρεκόρ και με νέα πανελλήνια επίδοση Κ18 με 11.46 στα 100μ. κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι.

Η 17χρονη σπρίντερ από την Κεφαλονιά, που ανήκει στον Πανελλήνιο ΓΣ και γυμνάζεται με τον Ανδρέα Λιναρδάτο, άνοιξε λογαριασμό για τα ελληνικά χρώματα στο Ριέτι και χάρισε στον ελληνικό στίβο το 16ο μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης, που μεταφράζονται σε έξι χρυσά, πέντε ασημένια και πέντε χάλκινα.

Η Αντωνάτου δύο περίπου ώρες νωρίτερα στα ημιτελικά, με 11.58 είχε βελτιώσει το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία (11.59), ένα ρεκόρ που διέλυσε στον τελικό και με τα 11.46, απείλησε το πανελλήνιο ρεκόρ νεανίδων Κ20, που ανήκει στην Κατερίνα Θάνου με 11.43 από το 1994.

Η Ιταλίδα, Κέλι Αν Εντίμο δεν παιζόταν, τερματίζοντας σε 11.14 έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης με ρεκόρ αγώνων, αλλά και την κορυφαία επίδοση κορασίδων στον κόσμο για το 2026.

Στη μάχη του ασημένιου μεταλλίου η Αντωνάτου άφησε πίσω της τη Βρετανίδα, Σελίν Ομπίνα, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο σε 11.50 και την Πολωνίδα, Μάγια Κόντεκ, που με 11.53 έμεινε εκτός βάθρου.