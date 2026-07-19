H Μπακογιάννη στην 6η θέση στα 100μ. εμπ. στο ευρωπαϊκό Κ18

Η Δανάη Μπακογιάννη ολοκλήρωσε με την 6η θέση στα 100μ. εμπ. την επιτυχημένη παρουσία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ριέτι.

Η Δανάη Μπακογιάννη ολοκλήρωσε με την 6η θέση στα 100μ. εμπ. την εξαιρετική παρουσία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι.

Η 17χρονη κόρη του πρώην δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, στον τελικό σημείωσε 13.51, που την έφεραν στην 6η θέση. Η Μπακογιάννη, αθλήτρια του Κολεγίου Αθηνών, πήγε στο Ριέτι με το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 των 13.52.

Στον προκριματικό το κατέβασε στα 13.44, στον ημιτελικό έτρεξε ξανά στα 13.52 και τώρα στον τελικό σημείωσε 13.51, δείχνοντας μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα.

Η Γερμανίδα, Ντελίσα Ντομίνγκος, ήταν το φαβορί και το έδειξε, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο σε 13.00. Η Ιταλίδα, Αλέσια Σούκο πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 13.14 και η Γαλλίδα, Άνα Πίτερς το χάλκινο με 13.21, αφήνοντας εκτός βάθρου στο φώτο φίνις τη Αλίσα Λαουνόνεν από τη Φινλανδία (13.21), ενώ μπροστά από την Μπακογιάννη τερμάτισε η Τουρκάλα, Τουγκμπά Γιανιλμάζ με 13.44. Η Σλοβάκα, Νίνα Χεϊτσίκοβα, που μπήκε στον τελικό με 13.08, είχε πτώση στο εμπόδιο και δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα της.

Η Ζωή Καραλιοπούλου δεν κατάφερε στον τελικό του ύψους να βγάλει άλματα ανάλογα των δυνατοτήτων της. Η 17χρονη άλτρια του ΓΣ Νάουσας, με ατομικό στο 1,78μ., πέρασε με την 1η το 1,66μ., όμως απέτυχε τρεις φορές στο 1,70μ., μένοντας στη 12η θέση.

Ανάλογο το αποτέλεσμα και για τις Λορένα Χατζηλελέκα και Αγγελική Αναστασιάδη στον τελικό του επί κοντώ. Και οι δύο πέρασαν με τη 2η προσπάθεια τα 3,70μ., όμως απέτυχαν στα 3.90μ. και πήραν τη 10η θέση.

