Όλα τα φώτα στη 2η μέρα του πανελληνίου πρωταθλήματος έπεσαν στον Μίλτο Τεντόγλου, όμως δεν έλειψαν τα ρεκόρ και ο έντονος συναγωνισμός στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου κυριάρχησε στη 2η μέρα του πανελληνίου πρωταθλήματος στον Βόλο.

Σε μια μέρα που έβαλε κι άλλα ωραία. Όπως η Αντριάνα Γκόγκα, η αθλήτρια του ΑΣ Πανόραμα έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδος στο μήκος με νέο ατομικό ρεκόρ στα 6.67μ.

Επίδοση που ισοδυναμεί με τη 10η καλύτερη όλων των εποχών στην Ελλάδα και εκτός απροόπτου μια θέση για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ο Δημήτρης Τσίτσος (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) κράταγε το καλύτερο για το τέλος στον ακοντισμό ανδρών, στην 6η βολή του έβγαλε 80,56μ., ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 80 μέτρα στην καριέρα του, για την 8η επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα.

Η Σταματία Σκαρεβέλη έφθασε στις οκτώ πανελλήνιες νίκες στη σφυροβολία, η 31χρονη αθλήτρια του ΓΣ «Ελευθέριος Βενιζέλος» τη συνδύασε με ρεκόρ περιόδου στα 69,11μ. Ο Δημήτρης Παυλίδης (ΑΣ Κιλκίς Αίας) έφθασε στην 3η νίκη του στη δισκοβολία, με βολή στα 62.09μ.

Η Αριάδνη Αδαμοπούλου βγήκε νικήτρια στη μονομαχία της με την Κατερίνα Στεφανίδη στο επί κοντώ.

Η 26χρονη άλτρια του ΓΣ Κηφισιάς διατήρησε τον τίτλο της, ξεπερνώντας τα 4.40μ.., η Κατερίνα Στεφανίδη πέρασε τα 4.25μ, όμως απέτυχε δύο φορές στα 4,35μ. και μία στα 4.40μ.

Στα 800μ γυναικών η Εμμανουέλα Πλάκα (ΑΕΚ) νίκησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά τη Γεωργία Δεσπολλάρη (Παναθηναϊκός), έχοντας περισσότερες δυνάμεις στην τελική ευθεία η Πλάκα τερμάτισε σε 2:03.62, με τη Δεσπολάρη να ακολουθεί σε 2:03.62.

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και η Ραφαέλα Σπανουδάκη το Σάββατο (25/7), ήταν μαζί νικήτριες στα 100μ., τώρα στα 200μ. η Εμμανουηλίδου (Αλέξανδρος Μακεδονίας) πήρε τη νίκη με 23.34, παρότι η Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης) σημείωσε ρεκόρ περιόδου με 23.38.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών ο Σωτήρης Γκαραγκάνης (ΟΦΚΑ Αγ. Δημητρίου) πήρε τη νίκη με 20.83, πετυχαίνοντας το νταμπλ, μετά την πρωτιά και στα 100μ.

Στα 400μ. εμπ. ανδρών και οι οκτώ φιναλίστ σημείωσαν ατομικό ρεκόρ, με ταχύτερο τον Δημήτρη Λεβαντίνο (Παναθηναϊκός), με χρόνο 50.26.

Ο Παναθηναϊκός ανέδειξε την πρωταθλήτρια και στα 400μ εμπ. γυναικών, με τη Δήμητρα Γναφάκη (57.39), που άφησε πίσω της τη Λάουρα Ζενέγια (Αλέξανδρος Μακεδονίας), 57.71.