Ο Γιώργος Φρανκς ήρθε πριν από μερικές ημέρες στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ και ο πρωταθλητής του Μεσσηνιακού προσέφερε μια όμορφη παράσταση στα 400μ. στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο Γιώργος Φρανκς χάρισε ένα από τα highlight στην πρώτη μέρα του πανελληνίου πρωταθλήματος στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Ο 22χρονος αθλητής του Μεσσηνιακού, χωρίς τον παραμικρό συναγωνισμό έτρεξε τα 400μ. σε 45.52, δείχνονας σε πολύ καλή κατάσταση δύο εβδομάδες πριν από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ.

Ο Φρανκς ήρθε στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ τη Δευτέρα, έχοντας στα πόδια του το ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ των 44.88, που σημείωσε στις 30 Μαΐου.

Ο Ανδρέας Πανταζής (ΑΟ Μεγάρων), μετά το 2023, έγινε ξανά πρωταθλητής Ελλάδος στο τριπλούν. Ήταν ο μοναδικός με άλμα πάνω από τα 16 μέτρα, με τα 16.39μ. να έρχονται στην πρώτη του προσπάθεια.

Ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης (Ολυμπιακός) προσπάθησε για την 13η νίκη του, τελικά πήρε τη θέση με 15.97μ. Ο Χρήστος Κουτσογάκης (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) στην 6η προσπάθειά του με 15.95μ. ξεπέρασε στην 3η θέση τον Νικόλα Ανδρικόπουλο (ΠΑΟ), ο οποίος είχε 15.86μ.

Ο μαραθωνοδρόμος Γιώργος Σταμούλης (Π. Φάληρο) για 4η φορά αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας στα 3.000 μ. στιπλ, τερματίζοντας σε 8:55.02. Μάλιστα, η επίδοσή του αποτελεί την καλύτερη που έχει σημειωθεί ποτέ από νικητή του αγωνίσματος στην ιστορία του πανελληνίου πρωταθλήματος. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Γιώργος Τασιούλας (ΑΓΣ Ιωαννίνων) με 9:01.21, ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Αντώνης Ζαμπέλης (ΟΑ Κούρος Αίγινας) με 9:08.34.

Ο Πέτρος Παπαϊωάννου (Παναξιακός) με περισσότερες δυνάμεις στην τελική ευθεία αναδείχθηκε πρωταθλητής στα 1.500μ. με 3:54.80, ξεπερνώντας τον Γιώργο Ματζαρίδη (ΑΣ Ν. Ορεστιάδας Πολυνίκης), που ακολούθησε με 3:55.04, και τον Χαράλαμπο Λαγό (Παναθηναϊκός ΑΟ), ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με 3:55.19.

Ο Κώστας Γεννίκης (Παναθηναϊκός) με βολή στα 19,54μ. υπερασπίστηκε τον τίτλο του στη σφαιροβολία και ουσιαστικά «κλείδωσε» την παρουσία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο Οδυσσέας Μουζενίδης (Τρίτων Θεσσαλονίκης) ήταν 2ος με 19,14μ. και ο Ιάσων Μαχαίρας (Παναξιακός) στην 3η θέση με 18.88μ.

Ο Γιάννης Κορακίδης (ΠΑΟΚ) στην 6η προσπάθεια έστειλε τη σφύρα στα 75, 57μ. κι έγινε πρωταθλητής, αν και ήθελε βολή κοντά στα 77μ για να έχει ελπίδες να βρεθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Όπως και να έχει η νίκη είναι νίκη, με τον Γιώργο Παπαναστασίου (ΓΣ Κηφισιάς) να είναι 2ος με 74.75μ, τον Μιχάλη Αναστασάκη (Ελευθέριος Βενιζέλος) στην 3η θέση (74,61μ.) και τον Χρήστο Φραντζεσκάκη (Ελ. Βενιζέλος) να μένει εκτός βάθρου με 74.15μ.



