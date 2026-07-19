Η Δανάη Μπακογιάννη θα είναι παρούσα στον τελικό των 100μ. εμπ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι

Η Δανάη Μπακογιάννη συνεχίζει την προσπάθειά της στα 100μ. εμπ. και το βράδυ της Κυριακής (19/7, 19:20) θα είναι στον 2ο διάδρομο του τελικού στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι.

Η 17χρονη αθλήτρια του Κολλεγίου Αθηνών με χρόνο 13.52 πήρε τη 2η θέση στην 3η ημιτελική σειρά και την απευεθείας πρόκριση στον τελικό.

Συνολικά πέρασε με τον 8ο χρόνο των ημιτελικών, αν και στην κατάταξη ήταν 9η, καθώς η Νορβηγίδα, Βίνγκντις Σιγκουρσντότιρ έτρεξε σε 13.50, όμως η Μπακογιάννη παίρνοντας τη 2η θέση στη σειρά της κλείδωσε την πρόκριση στον τελικό. Κι εκεί θα επιχειρήσει αρχικά να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 που σημείωσε στα προκριματικά με 13.44.

Η Γερμανίδα, Ντελίσα Ντομίνγκος ήταν η καλύτερη των ημιτελικών με 13,04, κι ακολούθησαν οι: Αλέσια Σούκο (Ιταλία) 13.06, Νίνα Χεϊτσίκοβα (Σλοβακία) 13.08, Αλίσα Λαουνόνεν (Φινλανδία) 13.24, Άνα Πίτερς (Γαλλία) 13.36, Τουγκμπά Γιανιλμάζ (Τουρκία) 13.42 και Τζουλιέτ Ντεμπέκερ (Σουηδία) 13.48.

