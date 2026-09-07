Οι Καραλής και Τεντόγλου στο Ultimate Championship, πότε αγωνίζονται, οι αντίπαλοί τους

Οι Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου θα κλείσουν τους αγώνες τους στο πολυαναμενόμενο Ultimate Championship της Βουδαπέστης, πότε αγωνίζονται και οι αντίπαλοί τους

Η αγωνιστική περίοδος στον στίβο ολοκληρώνεται με το νεοσύστατο Ultimate Championship, που θα φιλοξενηθεί από την Παρασκευή (11/9), μέχρι την Κυριακή (13/9) στο «The National Athletics Centre» της Βουδαπέστης και στο στάδιο που φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2023.

Στη νέα διοργάνωση της World Athletics, το «παρών» θα δώσουν 381 αθλητές κι αθλήτριες από 65 εθνικές ομοσπονδίες, θα μοιραστούν συνολικά 10 εκατομμύρια δολάρια, με το νικητή-τρια κάθε αγωνίσματος να λαμβάνει έπαθλο 150.000 δολαρίων.

Ο Εμμανουήλ Καραλής, ως νικητής του Diamond League πριν από μερικές μέρες στις Βρυξέλλες και ο Μίλτος Τεντόγλου, ως ολυμπιονίκης στο Παρίσι, θα είναι οι εκπρόσωποι του ελληνικού στίβου στο Ultimate Championship.

Τα οριζόντια και τα κάθετα άλματα, όπως και οι ρίψεις, θα γίνουν με τη συμμετοχή οκτώ αθλητών-τριών, με τους παγκόσμιους πρωταθλητές από το Τόκιο να έχουν εξασφαλίσει επίσης αυτόματα την παρουσία τους, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις δόθηκαν μέσω του παγκόσμιου ράνκγινγκ.

Ο Καραλής θα αγωνιστεί την Παρασκευή (11/9, 21:08) και ο Τεντόγλου το Σάββατο (13/9, 20:44).

Η οκτάδα στο επί κοντώ ανδρών

(Με τις φετινές τους επιδόσεις)

1.Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 6,31μ.

2.Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 6,20μ.

3.Σόντρε Γκούτορμσεν (Νορβηγία) 6,06μ.

4.Ζάκερι Μπράντφορντ (ΗΠΑ) 6,01μ.

5.Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 6,00μ.

6.Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) 5,95μ.

7.Μπαμπτίστ Τιερί (Γαλλία) 5.93μ.

8.Κρις Νίλσεν (ΗΠΑ) 5.92μ.

Η οκτάδα στο μήκος ανδρών

(Με τις φετινές τους επιδόσεις)

1.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8,66μ.

2.Σίμον Εχάμερ (Ελβετία) 8,51μ.

3.Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8,49μ.

4.Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) 8,46μ.

5.Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) 8,46μ.

6.Ανβάρ Ανβάροφ (Ουζμπεκιστάν) 8,29μ.

7.Ζανγκ Μινγκούν (Κίνα) 8,26μ.

8.Λούκα Μπόσκοβιτς (Σερβία) 8,23μ.

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